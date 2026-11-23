Гала-концерт областного фестиваля «Искусство начинается здесь» состоялся в псковском Городском культурном центре вчера, 22 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фестиваль «Искусство начинается здесь», посвященный Году единства народов России, проходит в Пскове второй раз. По словам организаторов, в этом году количество заявок выросло в два раза.

«В прошлом году было 76, в этом 146 участников, то есть 434 человека. Это без учёта тех, кто присылал после окончания приёма заявок», — поделилась главный организатор фестиваля Анастасия Косенко.

Целями фестиваля стали создание условий для профессионального роста, поддержки и популяризации молодых артистов в возрасте от 6 до 35 лет, а также реализация творческих способностей и повышение мастерства молодых исполнителей.

В рамках гала-концерта с приветственной речью выступили депутат Законодательного Собрания Псковской области Елена Синёва, начальник управления культурой администрации города Пскова Дарья Алейникова, руководитель Центра развития молодежи «АртПлатформа» Валерий Хруцкий и начальник отдела досуга Псковского городского молодёжного центра Мария Каменская.

«Друзья, мы с вами счастливые люди, потому что находимся на знаковом года — гала-концерте фестиваля "Искусство начинается здесь". В этом уютном зале находятся талантливые и трудолюбивые артисты, они закладывают фундамент культуры культуры нашей родной Псковщины, которой мы гордимся. Сегодня мы на сцене наблюдаем творческие номера ребят, которые несут в себе общероссийские традиционные ценности, не забывая, конечно, об инновациях и индивидуальности», — заявила Елена Синёва.

Также она от лица депутатского корпуса Законодательного Собрания Псковской области поблагодарила организаторов и социальных партнеров фестиваля, педагогов и родителей участников.

«Масштабы фестиваля впечатляют: 400 участников это очень достойно. Я поддерживаю идею, чтобы этот фестиваль развивался, поэтому желаю вам огромной удачи, развития и успеха», — сказала Дарья Алейникова.

На гала-концерте выступили лучшие участники по итогом очных прослушиваний. Зрители увидели вокальные и хореографические номера, а также услышали стихотворения. Кроме того, состоялось награждение номинаций «Хореография», «Художественное слово» и «Вокал». Призеры получили грамоты, кубки и подарки от партнеров соревнований: Центр развития молодежи «АртПлатформа» учредил денежные премии на общую сумму 35 тысяч рублей и спецприз за «Творческий поиск». Также победители получили сертификаты и абонементы от школы танцев Dance family, школы музыки Music Box, центра виртуально реальности Zaga-Game и других партнеров.

«Я рад, что мы собрались вместе, чтобы поддержать талантливых молодых людей, которые своими работами показали, насколько бесконечны возможности творческого самовыражения. Поздравляю всех победителей заслуженными наградами. Пусть этот успех станет началом большого творческого пути, а полученное признание и поддержка помогут вам реализовать все задуманные проекты, — сказал Валерий Хруцкий.

Он также поблагодарил организаторов и подчеркнул их вклад в развитие культурной жизни Псковской области.

«Очень здорово, что в этом году фестиваль объединил большое количество участников, которые, на самом деле, по уровню тоже выросли и показали свое мастерство. Это большой труд, колоссальный профессионализм, терпение, которое вы испытываете, показываете на сцене. Также хочу отметить, что второй год подряд фестиваль проходит благодаря финансовой поддержке конкурса "Есть идея", которую каждый год проводит администрация города Пскова. Действительно, администрация нашего города заинтересована в этом фестивале, в его продвижении и с удовольствием поддерживает эту инициативу», — прокомментировала Мария Каменская.

В рамках фестиваля проходили очные прослушивания и мастер-классы. Очные прослушивания прошли 434 участника в возрасте от 6 до 35 лет из Пскова и Псковской области. Мастер-классы по актерскому мастерству, технике речи и и прослушивания номинации «Художественное слово» прошли 13 ноября в креативном пространстве «Лофт». Классы по современной хореографии, биомеханике танца и прослушивания номинации «Хореография» были организованы 14 ноября в Псковском областном колледже искусств. А тренинги по вокалу, сценическому мастерству и прослушивания номинации «Вокал» прошли 15 ноября в Псковском городском молодежном центре.

На них участники не только проходили отбор на гала-концерт и соревновались, но и отрабатывали навыки концентрации и сценического внимания, учились настраивать голос перед выступлением, импровизировали, а также знакомились с биомеханикой работы тела.

О дальнейших планах развития фестиваля рассказала Анастасия Косенко: «Планы на дальнейшее развитие грандиозные. Мы планируем проводить фестиваль ежегодно. Планируем расширять количество номинаций и форматы участия и приглашать в будущем специалистов, артистов из других регионов для проведения мастер-классов, для обмена опытом мы планируем делать фестиваль ежегодным. Надеемся не нарушать эту традицию и надеемся, что когда-нибудь это станет визитной карточкой нашего города».

Организаторами соревнований стали школа музыки MusicBox, школа вокала Forte, псковский Городской молодежный центр. Фестиваль проходит при поддержке городского конкурса молодёжных проектов «Есть идея» и администрации города Пскова.