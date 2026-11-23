Гала-концерт областного фестиваля «Искусство начинается здесь» состоялся в псковском Городском культурном центре вчера, 22 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Фестиваль «Искусство начинается здесь», посвященный Году единства народов России, проходит в Пскове второй раз. По словам организаторов, в этом году количество заявок выросло в два раза.
Целями фестиваля стали создание условий для профессионального роста, поддержки и популяризации молодых артистов в возрасте от 6 до 35 лет, а также реализация творческих способностей и повышение мастерства молодых исполнителей.
В рамках гала-концерта с приветственной речью выступили депутат Законодательного Собрания Псковской области Елена Синёва, начальник управления культурой администрации города Пскова Дарья Алейникова, руководитель Центра развития молодежи «АртПлатформа» Валерий Хруцкий и начальник отдела досуга Псковского городского молодёжного центра Мария Каменская.
Также она от лица депутатского корпуса Законодательного Собрания Псковской области поблагодарила организаторов и социальных партнеров фестиваля, педагогов и родителей участников.
На гала-концерте выступили лучшие участники по итогом очных прослушиваний. Зрители увидели вокальные и хореографические номера, а также услышали стихотворения. Кроме того, состоялось награждение номинаций «Хореография», «Художественное слово» и «Вокал». Призеры получили грамоты, кубки и подарки от партнеров соревнований: Центр развития молодежи «АртПлатформа» учредил денежные премии на общую сумму 35 тысяч рублей и спецприз за «Творческий поиск». Также победители получили сертификаты и абонементы от школы танцев Dance family, школы музыки Music Box, центра виртуально реальности Zaga-Game и других партнеров.
Он также поблагодарил организаторов и подчеркнул их вклад в развитие культурной жизни Псковской области.
В рамках фестиваля проходили очные прослушивания и мастер-классы. Очные прослушивания прошли 434 участника в возрасте от 6 до 35 лет из Пскова и Псковской области. Мастер-классы по актерскому мастерству, технике речи и и прослушивания номинации «Художественное слово» прошли 13 ноября в креативном пространстве «Лофт». Классы по современной хореографии, биомеханике танца и прослушивания номинации «Хореография» были организованы 14 ноября в Псковском областном колледже искусств. А тренинги по вокалу, сценическому мастерству и прослушивания номинации «Вокал» прошли 15 ноября в Псковском городском молодежном центре.
На них участники не только проходили отбор на гала-концерт и соревновались, но и отрабатывали навыки концентрации и сценического внимания, учились настраивать голос перед выступлением, импровизировали, а также знакомились с биомеханикой работы тела.
Организаторами соревнований стали школа музыки MusicBox, школа вокала Forte, псковский Городской молодежный центр. Фестиваль проходит при поддержке городского конкурса молодёжных проектов «Есть идея» и администрации города Пскова.