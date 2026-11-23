В конкурсную программу V Фестиваля анимации и литературы «Пушкин. Михайловское» вошли 33 фильма. Как сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в Пушкинском заповеднике, который является главным организатором этого праздника современной анимации, все эти фильмы сняты в 2025 и 2026 годах мультипликаторами из России и Белоруссии.
Напомним, что конкурсные фильмы будут оценивать актриса, сценарист и режиссёр Анна Янковская, композитор Ольга Петрова, художник-постановщик анимационного кино Марина Курчевская и режиссёр, сценарист, художник-постановщик анимационного кино Алексей Дёмин. Председателем жюри станет режиссёр-мультипликатор, художник Дмитрий Геллер.
В музее особо подчеркнули, что все мероприятия V Фестиваля анимации и литературы «Пушкин. Михайловское» бесплатны для зрителей.