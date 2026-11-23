В конкурсную программу V Фестиваля анимации и литературы «Пушкин. Михайловское» вошли 33 фильма. Как сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в Пушкинском заповеднике, который является главным организатором этого праздника современной анимации, все эти фильмы сняты в 2025 и 2026 годах мультипликаторами из России и Белоруссии.

«Конкурсанты в своих работах обращались к самым разным литературным источникам от греческого и черногорского фольклора до прозы Антуана де Сент-Экзюпери и поэзии Иосифа Бродского. На экран выйдут “детские приколы“ Григория Остера и философские размышления Марселя Пруста. “Уральская тема“, которая всегда ярко звучит на михайловских фестивалях, в этот раз будет представлена анимационными фильмами по Павлу Бажову и Дмитрию Мамину-Сибиряку. И, конечно, оживёт в рисованном кино поэтический хозяин здешних мест — Александр Сергеевич Пушкин», — рассказали в «Михайловском».

Напомним, что конкурсные фильмы будут оценивать актриса, сценарист и режиссёр Анна Янковская, композитор Ольга Петрова, художник-постановщик анимационного кино Марина Курчевская и режиссёр, сценарист, художник-постановщик анимационного кино Алексей Дёмин. Председателем жюри станет режиссёр-мультипликатор, художник Дмитрий Геллер.

В музее особо подчеркнули, что все мероприятия V Фестиваля анимации и литературы «Пушкин. Михайловское» бесплатны для зрителей.