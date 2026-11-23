Лимит «Пушкинской карты» на покупку билетов в кино увеличили на 300 рублей до конца 2026 года. Теперь общая сумма средств на карте составит 5 300 рублей, сообщили в пресс-службе Министерства культуры России.

Соответствующие изменения внесли в постановление правительства Российской Федерации. Дополнительные средства можно будет потратить на посещение кинотеатров в рамках программы.

Ранее президент России Владимир Путин предложил предоставить школьникам, студентам и пенсионерам возможность бесплатно смотреть фильмы об истории страны. Глава государства также рассказал, что посмотрел историческую драму «Рождение империи» и остался доволен картиной.