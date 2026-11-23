Решение хозяйственных и финансовых вопросов по Дому-музею Владимира Ленина, он же Домик «Искра», находится вне компетенции Псковского музея-заповедника, сообщили в группе учреждения культуры в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: Псковский музей-заповедник / «ВКонтакте»

Как отметили в Псковском музее-заповеднике, в обращении коммунистов Псковщины к председателю центрального комитета КПРФ, руководителю фракции КПРФ в Государственной Думе ФС РФ Геннадию Зюганову указано, что здание входит в структуру Псковского музея-заповедника. Однако, в соответствии с актуальными данными реестров и структурой подведомственности учреждений культуры Псковской области, Псковский музей-заповедник, являясь федеральным учреждением культуры, не владеет правами на здание по адресу: город Псков, переулок Искры, дом 5.

Указанный объект культурного наследия находится в оперативном управлении Государственного бюджетного учреждения культуры Псковской области «Военно-исторический музей-заповедник». На сайте данного учреждения отдел «Дом-музей Владимира Ленина» значится как действующий музейный объект.

«Поскольку Псковский музей-заповедник не имеет ни вещных прав на данное здание, ни полномочий по распоряжению бюджетными средствами, он не может нести ответственность за текущее техническое состояние объекта или инициировать проведение работ по нему. Опасения по поводу аварийного состояния здания (протечки кровли, разрушение конструкций) должны быть адресованы непосредственному пользователю объекта и его учредителю», — заключили в музее.

Напомним, ранее псковские коммунисты обратились к Геннадию Зюганову с просьбой спасти Домик «Искры».