Решение хозяйственных и финансовых вопросов по Дому-музею Владимира Ленина, он же Домик «Искра», находится вне компетенции Псковского музея-заповедника, сообщили в группе учреждения культуры в социальной сети «ВКонтакте».
Фото: Псковский музей-заповедник / «ВКонтакте»
Как отметили в Псковском музее-заповеднике, в обращении коммунистов Псковщины к председателю центрального комитета КПРФ, руководителю фракции КПРФ в Государственной Думе ФС РФ Геннадию Зюганову указано, что здание входит в структуру Псковского музея-заповедника. Однако, в соответствии с актуальными данными реестров и структурой подведомственности учреждений культуры Псковской области, Псковский музей-заповедник, являясь федеральным учреждением культуры, не владеет правами на здание по адресу: город Псков, переулок Искры, дом 5.
Указанный объект культурного наследия находится в оперативном управлении Государственного бюджетного учреждения культуры Псковской области «Военно-исторический музей-заповедник». На сайте данного учреждения отдел «Дом-музей Владимира Ленина» значится как действующий музейный объект.
Напомним, ранее псковские коммунисты обратились к Геннадию Зюганову с просьбой спасти Домик «Искры».