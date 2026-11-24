Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское» напоминает, что с завтрашнего дня, 25 ноября, на санитарный период будет закрыта мемориальная усадьба «Тригорское».

Алексей Бахтин. Тригорское. Из фондов Пушкинского заповедника

Как сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей, все запланированные работы в музее проведут в рекордно короткие сроки — до 27 ноября, и с 28-го у Осиповых и Вульфов снова будут принимать посетителей.

В Пушкинском заповеднике просят учесть, что в эти дни санитарно-ремонтные работы будут идти и в усадебном парке.