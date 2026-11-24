Межрегиональная научно-практическая конференция «Земля Псковская, древняя и современная» стартовала в Пскове 24 ноября. Научный форум объединил исследователей из Псковской области, Москвы и Санкт-Петербурга. Особое внимание в этом году уделят истории меценатства и личности Николая Фан-дер-Флита, сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фотографии: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Конференция продлится два дня на площадках Историко-краеведческой библиотеки имени И. И. Василёва и Картинной галереи Псковского музея.

«Эта конференция для Псковского музея имеет особенное значение: она проходит в юбилейный год музея и затронет темы, связанные с великим псковичом, меценатом и исследователем — Николаем Фёдоровичем Фан-дер-Флитом. В этом году исполняется 130 лет со дня его смерти, и целый блок докладов будет посвящён его жизни и трудам. В целом тематика докладов крайне разнообразна», — рассказала генеральный директор Псковского музея Светлана Мельникова.

В течение двух дней исследователи представят доклады об истории Псковской земли, сохранении культурного наследия, определении происхождения и датировки музейных предметов. Специалисты отдела научной реставрации и консервации музейных фондов также поделятся итогами своей работы за 2026 год.

Впервые в программу конференции включили отдельное направление, посвящённое меценатству в Псковской губернии и деятельности Николая Фан-дер-Флита.

Участников форума поприветствовал руководитель регионального отделения Императорского православного палестинского общества, экс-губернатор Псковской области Владислав Туманов. Он также зачитал приветственный адрес председателя общества Сергея Степашина.

Особым событием конференции станет открытие памятной доски Николаю Фан-дер-Флиту 25 ноября. Её разместят на здании Картинной галереи Псковского музея, где ранее располагалась Художественно-промышленная школа, построенная на средства мецената.