Специальный показ фильма «Год рождения» и обсуждение с режиссёром Михаилом Местецким пройдет в псковском креативном пространстве «Лофт» 3 декабря, сообщили в группе организации в социальной сети «ВКонтакте».

Афиша: креативное пространство «Лофт»

В Киноклубе с режиссером посмотрят и обсудят фильм 2023 года выхода «Год рождения». В главных ролях снялись Эльдар Калимулин, Анастасия Талызина и Юра Борисов.

После просмотра состоится обсуждение фильма с самим режиссером - Михаил Местецкий подключится по видеосвязи.

«Это возможность лично пообщаться с автором, узнать секреты съёмочного процесса и задать свои вопросы», — отметили организаторы мероприятия.

Михаил Местецкий — режиссёр, сценарист, композитор, автор культового «Тряпичного союза», участника Берлинского кинофестиваля. Соавтор сценариев известных фильмов «Легенда № 17», «Хороший мальчик» и «СуперБобровы». Лауреат «Кинотавра» и международных кинофестивалей, основатель музыкальной группы «Шкловский».

Автор и ведущий киноклуба — режиссёр и преподаватель Андрей Буянов.