О планах на следующий год сообщила генеральный директор Псковского музея-заповедник Светлана Мельникова. Посетителей ждет порядка 30 новых выставок в 2027 году. Новая экспозиция в церкви Успения Богородицы в Мелётово, западноевропейское искусство Нового времени, история Пскова в составе России во времена Ивана Грозного и первых Романовых, свидетельства восстановления города после Великой Отечественной войны – эти и другие новые пространства откроются в псковском музее, сообщили Псковской Ленте Новостей в музее.

Фото: Псковский музей-заповедник

Новая экспозиция «Церковь Успения Богородицы погоста Мелётово – эталонный памятник архитектуры и живописи Пскова XV века» будет посвящена уникальному памятнику псковского зодчества и монументальной живописи 1462-1465 годов. Центральное место экспозиции займет сама Успенская церковь с сохранившимися подлинными архитектурными формами и уникальной стенописью, из которой до наших дней дошло около 40% авторской росписи 1465 года.

Экспозиция позволит комплексно представить историю создания, изучения и сохранения памятника. Отдельные разделы расскажут об истории Мелётовского погоста, духовной и хозяйственной жизни прихода, а также о многолетней работе исследователей, архитекторов и реставраторов по сохранению памятника.

В главном здании псковского музея будет представлена выставка «Символы человечности. Западноевропейское искусство XVI-XIX вв. в собрании Псковского музея». Она познакомит посетителей с западноевропейской живописью, книжной графикой и художественным серебром XVI-XVIII веков. Основу экспозиции составляют произведения из музейного собрания, формировавшегося на протяжении XX столетия, а также коллекции архимандрита Алипия (Воронова).

Выставка позволит увидеть небольшое по численности, но содержательно значительное собрание Псковского музея как целостную картину развития западноевропейского искусства – от Ренессанса до Нового времени.

Новая экспозиция «Псков в составе Русского государства» будет посвящена Пскову от момента вхождения в состав централизованного Русского государства в 1510 году до конца XVII века и начала Северной войны. Главная цель экспозиции – образное и предметное представление уникального периода – «золотого века» Пскова. Выставка призвана показать, что в псковской истории XVI-XVII века – это эпоха расцвета средневековой духовной и материальной культуры, ремесленных технологий, масштаба и форм организации торговли.

Ряд выставок «Великая Отечественная война и послевоенное восстановление города» расскажет о деятельности саперов и разминировании объектов города Пскова в 1944-1945 годах; подвигах медицинских работников, спасших сотни тысяч жизней на фронте и в тылу; работе советской милиции в 1950-1980-е годы.

В Поганкиных палатах будет представлена экспозиция «Кресту Твоему поклоняемся…». Крест в храмовой архитектуре и погребальной традиции», рассказывающая о Кресте как важнейшем символе христианства и его роли в храмовой архитектуре и погребальной традиции. Экспозиция раскроет связь христианской символики с историей псковских храмов и средневекового некрополя. На примере памятников XIV-XVII веков посетители смогут проследить традицию установки каменных крестов и намогильных плит, а также увидеть, как крест определял архитектурный и художественный облик храмов. Особое место на выставке займет комплекс купольного креста XIX века из Спасо-Преображенского собора Мирожского монастыря – памятник, сохранивший следы боевых повреждений и послевоенной реставрации.

Отдельными событиями 2027 года по традиции станут партнерские выставки. Псковский музей совместно с Российской академией живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова откроет выставку «Символ и образ в русском декоративно-прикладном искусстве XVII века», раскрывающую художественную культуру России XVII века через уникальные собрания Ивана Глазунова и Псковского музея.

Вместе с Новгородским музеем-заповедником откроется выставка со знаковым именем для обоих древнерусских городов – «От Ольги до Ольги». Выставка посвящена образу женщины в разные исторические эпохи: от времен княгини Ольги, стоявшей у истоков русского государства, до великой княгини Ольги Александровны, младшей сестры последнего российского императора Николая II.

Российская Академия художеств представит во Дворе Постникова коллекцию произведений Зураба Церетели на выставке «Библейские сюжеты. В поисках радости», посвященной одной из центральных тем творчества художника – библейским сюжетам и христианским образам. Особое место в экспозиции занимает искусство горячей эмали, которое Церетели переосмыслил, превратив традиционную ювелирную технику в форму монументально-декоративного искусства.

Центр кинофестивалей и международных программ привезет в Псков выставку «Свидетели эпох. Искусство достоверности», в рамках которой можно будет увидеть подлинные образцы церковных облачений XIX – середины XX века, происходящие из православных и католических храмов Москвы. Изъятые в период гонений на Церковь в 1930-е годы, эти предметы впоследствии оказались на киностудии «Мосфильм», где использовались во время съёмок художественных фильмов, в том числе «Иван Грозный» и «Борис Годунов».

Проекты псковского музея можно будет увидеть в других городах России. В Новгородский музей-заповедник отправится художественная коллекция архимандрита Алипия из собрания Псковского музея-заповедника – собрание произведений отечественного искусства XVIII-XX веков, созданное архимандритом Алипием (Иваном Михайловичем Вороновым, 1914-1975). В коллекции насчитывается более 200 произведений. Особое место занимают работы Василия Поленова из библейского цикла, эскиз Ильи Репина «Искушение в пустыне», произведения Ивана Айвазовского, Льва Бакста, Исаака Левитана, а также пейзажи Николая Рериха, Василия Сурикова, Константина Юона и других известных русских художников.

Также совместно с Новгородским музеем-заповедником продолжится проект «Обретенные святыни. Новгород и Псков. Переплетение судеб», и музеи продолжат последовательную работу по возвращению памятников в исторический контекст и восстановлению культурных связей.

2026 год, год 150-летия Псковского музея, был отмечен множеством выставок и рекордом по количеству посетителей – более 1 000 000 посетителей пришли в музей в юбилейный год.