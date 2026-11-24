Торжественное открытие III молодёжного фестиваля театрального искусства Союзного государства «Мосты дружбы» состоялось на Малой сцене Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина сегодня, 24 ноября. Фестиваль объединил студенческие театральные коллективы из разных регионов России, а также представителей белорусских университетов, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: Анна Тягунова / ПЛН

С приветственным словом к участникам обратился временно исполняющий обязанности ректора Псковского государственного университета Сергей Николаев. Он отметил, что фестиваль традиционно вызывает интерес у российских вузов: в этом году организаторы получили 38 заявок, 11 коллективов приехали в Псков, ещё два участвуют дистанционно.

«Я думаю, что время, проведённое здесь, в стенах нашего Псковского театра, не пройдёт даром. Это место, где можно максимально показать своё творчество, представить интересные групповые решения. Время учёбы постепенно забывается, а вот такие выезды, где можно показать себя на сцене, остаются в памяти. Театр позволяет реализовать себя, открывает новые возможности, расширяет горизонты», — подчеркнул Сергей Николаев.

Заместитель министра науки и высшего образования России Ольга Петрова направила участникам видеообращение. Она отметила, что Псковская земля уже третий год принимает творческих студентов университетов России, помогая им знакомиться и создавать совместные инициативы.

«Пусть мосты дружбы, которые возникнут во время фестиваля, станут устойчивыми мостами между университетами. Желаю вам творческих успехов. Пусть всё задуманное реализуется, пусть всё получится», — пожелала Ольга Петрова.

Заместитель руководителя представительства МИД России в Пскове Валентин Сазонов обратил внимание на символичность проведения фестиваля в третий раз именно в стенах Псковского драматического театра, который в этом году отметил 120-летие.

«Цель фестиваля — поиск и поддержка молодых талантов на территории Российской Федерации и Беларуси. Желаю, чтобы фестиваль жил и дальше, чтобы и через 120 лет здесь встречались молодые таланты. Успехов вам, хороших друзей и возможности реализовать себя», — сказал Валентин Сазонов.

К участникам также присоединились представители Белорусского государственного университета и Белорусского государственного университета иностранных языков. В ходе онлайн-встречи они пожелали фестивалю стать «территорией свободы, экспериментов и открытий» и отметили, что готовы поддерживать творческий диалог с российскими коллегами.

В состав жюри фестиваля вошли шесть человек. Среди них — заслуженная артистка России, актриса Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина Ирина Смирнова и заслуженный артист России, актёр театра Сергей Попков. Также оценивать выступления участников будет номинант Национальной театральной премии «Золотая маска», актёр Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина Денис Кугай.

В состав жюри вошли исполняющий обязанности руководителя Представительства МИД России в Пскове Валентин Сазонов, победитель и призёр всероссийских и международных вокальных конкурсов Олег Нагаец, а также актриса театра и кино Ксения Ефремова, которая присоединится к работе фестиваля 25 ноября.

В рамках церемонии открытия студенты ПсковГУ исполнили песню «Россия и Беларусь», представили танго под композицию «Утомлённое солнце». Олег Нагаец исполнил арию Nessun Dorma из оперы Джакомо Пуччини «Принцесса Турандот».

В фестивале принимают участие десять театральных коллективов из российских вузов: театр «Глобус» ПсковГУ, студенческий театр «КИТ» Тверского государственного технического университета, народный университетский театр «Глагол» Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, студенческий театр «Пазл» Российского государственного университета нефти и газа имени И. М. Губкина, молодёжный театр «Alma Mater» Астраханского государственного медицинского университета, Театр сатиры Орловского государственного университета имени И. С. Тургенева, Лаборатория современного театра Смоленского государственного университета, экспериментальный студенческий театр «Первая студия» Дальневосточного федерального университета, экспериментальная студия «Мой маленький театрик» Курского государственного университета и кукольно-музыкальный театр «Виват-коллаж» Саратовского национального исследовательского государственного университета имени Н. Г. Чернышевского.

Фестиваль «Мосты дружбы» направлен на поддержку студенческого театрального творчества, обмен опытом между коллективами и укрепление культурных связей между Россией и Беларусью.