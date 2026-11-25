Торжественное открытие III молодёжного фестиваля театрального искусства Союзного государства «Мосты дружбы» состоялось на Малой сцене Псковского академического театра драмы имени Александра Пушкина 24 ноября.

В фестивале приняли участие студенческие театральные коллективы из разных регионов России и Беларуси. На церемонии присутствовали представители ПсковГУ, Министерства науки и высшего образования России, Представительства МИД России в Пскове, а также белорусских университетов, присоединившихся к мероприятию онлайн. В состав жюри вошли артисты Псковского драмтеатра Ирина Смирнова, Сергей Попков и Денис Кугай, представитель МИД России Валентин Сазонов, вокалист Олег Нагаец и актриса Ксения Ефремова.

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Фестиваль направлен на поддержку молодых артистов, обмен творческим опытом и укрепление культурных связей между Россией и Беларусью. Подробнее - в фоторепортаже Анны Тягуновой.