С 27 по 29 ноября в Пскове пройдет «Эхо» Международного кинофестиваля «Послание к человеку». На экране кинотеатра «Мираж Синема Акваполис» представят фильмы из национального и международного конкурсов фестиваля, новую работу Алексея Федорченко и Лидии Канашовой «Приключения мозаик на земле и под», современное документальное кино и сборник авторской анимации со всего мира. В Пскове с гостями «Эха» встретится и обсудит фильмы куратор международного конкурса кинофестиваля «Послание к человеку» Катерина Белоглазова. Программа региональных кинопоказов «Эхо» 36-го кинофестиваля «Послание к человеку» реализуется при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Президентского фонда культурных инициатив.

Кадры представлены организаторами

Псков станет одним из пяти городов, принимающих «Эхо» одного из старейших российских международных кинофестивалей. Программа объединит работы, отмеченные профессиональным фестивальным сообществом, и кинематографические открытия, которые редко можно увидеть в широком прокате.

Одним из главных событий псковской программы станет показ «Приключений мозаик на земле и под» — новой картины Алексея Федорченко и Лидии Канашовой, получившей приз почетного президента «Послания к человеку» Михаила Литвякова.

Алексей Федорченко — один из самых самобытных российских режиссеров, чье творчество существует на пересечении игрового, документального и экспериментального кино. Его новая работа станет частью программы, объединяющей разные формы современного кинематографа.

Также зрителям представят картины «В поисках высшего» Ирины Обидовой, «Это было лето» Анастасии Емельяновой, «Пещера грёз» Марины Левашовой. Отдельный блок составят фильмы «Мама», «Перед солнцем» и «Материнские сны», представленные на «Послании к человеку» в рамках конкурсной программы. «Перед солнцем» Алисы Тамаровой и «Материнские сны» Анны Швейгольц вошли в число призеров фестиваля.

Особое место в программе займет сборник анимационных фильмов международного конкурса «Послания к человеку». Для псковской публики этот сеанс станет возможностью познакомиться с работами режиссеров из разных стран и открыть новые имена в современной анимации.

Куратор международного конкурса кинофестиваля «Послание к человеку» Катерина Белоглазова: «На Эхе „Послания“ в Пскове мы покажем расследование о судьбе знаменитой Фроловской мозаики, украшающей такие знаковые объекты культурного наследия как Мавзолей Ленина и храм Спаса на Крови, снятое замечательным екатеринбургским документалистом и собирателем редкостей Алексеем Федорченко. Также зрители смогут увидеть короткометражные фильмы молодых режиссерок из разных городов и киношкол России, чьи смелые, бесстрашные, поэтичные и интимные фильмы в этом году захватили и по праву завоевали все главные призы Национального конкурса. Особенной подарком станет возможность увидеть сеанс взрослой анимации из программы Международного конкурса с хитами международных анимационных фестивалей и среди них обладателя второго по значимости приза, "Серебряного кентавра" — мультфильм "Тело Христово", выполненного в необычной для мультипликации технике… вышивания крестиком!».

Пять городов — одно фестивальное пространство

В 2026 году «Эхо» объединит Москву, Екатеринбург, Красноярск, Псков и Минск. Московская программа открылась премьерой последнего фильма Марлена Хуциева «Невечерняя» в киноцентре «Октябрь». С 20 ноября показы пройдут в Екатеринбурге и Красноярске, с 27 ноября — в Пскове, а в декабре фестиваль продолжится в Минске.

«Эхо» дает зрителям за пределами Санкт-Петербурга возможность открыть для себя фильмы, которые редко выходят в широкий прокат, но получают признание профессионального сообщества и открывают новые горизонты современного кино.

О фильмах из программы «Эха»

«Приключения мозаик на земле и под», реж. Алексей Федорченко и Лидия Канашова

Новая работа известного российского режиссера получила приз почетного президента «Послания к человеку» Михаила Литвякова. Фильм рассказывает о судьбе мозаичного искусства в России на примере династии Фроловых – выдающихся мастеров, создавших уникальные произведения для храмов, музеев и общественных зданий. Через личные воспоминания, архивные документы и современные съемки зритель узнает историю Мозаичной мастерской в Санкт-Петербурге, участвовавшей в оформлении таких объектов, как храм Спаса на Крови, Мавзолей Ленина и станция метро «Маяковская».

«Чуураа», реж. Евгения Арбугаева

В дикой арктической Сибири Айсен Климовский, палеонтолог из числа коренных саха(якутов), спускается в глубины тающей вечной мерзлоты и пересекает мифическое царство подземного мира в поисках древнего существа. Балансируя между мифологией и наукой, его путешествие по тесным, опасным пещерам сопровождается поэтическим повествованием, вдохновленным эпической традицией сказительства народа саха. Фильм затрагивает одну из самых острых проблем изменения климата нашего времени –ускоряющееся таяние вечной мерзлоты высвобождает парниковые газы и извлекает на свет существ, несущих вирусы и микроорганизмы из далекого прошлого.

«Город сов», реж. Женя Казанкина

В последний вечер перед отъездом Вера укладывает младшую сестру спать. Чтобы скрыть истинную причину расставания, она рассказывает ей на ночь сказку. Это история о городе, где царит вечная ночь. Фильм-участник Каннского кинофестиваля и обладатель гран-при фестиваля «Маяк-2026» в секции короткометражного кино.

«Ветер веет там, где хочет», реж. Иван Бойко

Жизнь пастухов грузинского региона Тушетия мало изменилась за последние сотни лет. Они и сегодня перегоняют тысячи овец по древнему маршруту между заснеженными вершинами Кавказа и безлюдными степями Вашловани. Во время этого пути традиционный уклад кочевой жизни встречается с быстро меняющимся миром человека цивилизации.

«В поисках высшего», реж. Ирина Обидова

Создавая свои произведения на стыке иконографии, личного переживания и урбанистического пространства, Ника ищет новую форму разговора с современным зрителем. Ее искусство возникает там, где прошлое встречается с настоящим: на стенах, в заброшенных зданиях, в разломах привычной городской реальности. Настоящее невозможно без памяти о прошлом, а поиск нового художественного языка начинается с попытки найти баланс между наследием, личным опытом и формами современности.

«Это было лето», реж. Анастасия Емельянова

У трех морей трое возрастных мужчин проводят лето в ожидании ветра. Герои фильма всю свою жизнь следуют одному правилу: остановиться – значит умереть. Их главный источник вдохновения – виндсерфинг. Фильм о том, как страх старости превращается в мотивацию к действию.

«Пещера грёз», реж. Марина Левашова

Пётр – спелеолог. У него есть семья и работа. Но в труднодоступной пещере Башкирии, среди отвесных скал и подземных рек, есть место, ставшее для него убежищем от повседневности и порталом в прошлое, где он снова слышит самого себя.

«Мама», реж. Елизавета Бобылева

Одного дня хватило, чтобы жизнь Светланы раскололась на «до» и «после». Муж уехал, оставив жену наедине с новой реальностью. Полтора года камера находилась в руках ее старшей дочери. Искренняя документальная хроника рассказывает о том, как женщина и ее близкие учатся жить по-новому, борясь со страхами и обретая новую силу. «Золотой Кентавр» за лучший документальный фильм Национального конкурса фестиваля «Послание к человеку» с формулировкой «За способность оставаться режиссером, снимая самых близких».

«Перед солнцем», реж. Алиса Тамарова

Летний лагерь на берегу Черного моря становится для подростков из детского дома местом взросления. Маша воспитывает младшую сестру, Ксюша сталкивается с последствиями первой любви, Аким надеется, что его отец скоро вернется. Диплом жюри Национального конкурса фестиваля «Послание к человеку» «За легкое дыхание».

«Материнские сны», реж. Анна Швейгольц

Однажды мне приснился вещий сон про выкидыш. Впоследствии из этого сна родилась идея фильма. Сны о беременности и родах за редким исключением снятся только женщинам вне зависимости от того, есть у них дети или нет. В течение 2025 года разные женщины присылали свои сны о материнстве через анонимную Google-форму. Часть этих снов легла в основу моего фильма. Специальный приз жюри фестиваля «Послание к человеку» «Серебряный Кентавр».

Псковская Лента Новостей и «МК в Пскове» выступают информационными партнерами кинофестиваля.