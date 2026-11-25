Мемориальную доску благотворителю и меценату Николаю Фёдоровичу Фан-дер-Флиту открыли в Пскове сегодня, 25 ноября. Её установили на фасаде здания картинной галереи Псковского музея-заповедника. Торжественная церемония открытия прошла в рамках межрегиональной научно-практической конференции «Земля Псковская, древняя и современная», передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Фотографии: Анна Тягунова / ПЛН
Открытие мемориальной доски приурочено к 150-летию Псковского музея-заповедника и 130-летию со дня смерти мецената.
Как отметила директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова, несмотря на значительный вклад Николая Фан-дер-Флита в развитие Псковского края, сегодня его имя известно далеко не каждому жителю города.
Николай Фёдорович Фан-дер-Флит и его супруга Елизавета Карловна занимались благотворительностью, поддерживали народное образование, участвовали в создании ссудных касс и издании доступных по цене произведений русских классиков. Особое место в их деятельности занимало сохранение культурного наследия Пскова.
Светлана Мельникова выразила надежду, что открытие мемориальной доски пробудит интерес школьников и студентов к личности мецената, а его биография станет темой новых исследовательских работ.
По словам директора музея, супруги Фан-дер-Флит имеют непосредственное отношение к созданию музея и сохранению Поганкиных палат, поэтому увековечение памяти мецената - нравственная обязанность музейного сообщества.
Финансовую поддержку в установке мемориальной доски оказало Императорское православное палестинское общество. Председатель псковского отделения Владислав Туманов назвал открытие памятной доски шагом к восстановлению исторической справедливости.
Автором проекта мемориальной доски выступил скульптор, реставратор и общественный деятель Андрей Мартьянов. На торжественной церемонии он рассказ об удивительных совпадениях, которые связывают его с семьёй Фан-дер-Флитов.
Напомним, межрегиональная научно-практическая конференция «Земля Псковская, древняя и современная» стартовала в Пскове 24 ноября. Она объединила исследователей из Псковской области, Москвы и Санкт-Петербурга.