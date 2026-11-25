Мемориальную доску благотворителю и меценату Николаю Фёдоровичу Фан-дер-Флиту открыли в Пскове сегодня, 25 ноября. Её установили на фасаде здания картинной галереи Псковского музея-заповедника. Торжественная церемония открытия прошла в рамках межрегиональной научно-практической конференции «Земля Псковская, древняя и современная», передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: Анна Тягунова / ПЛН

Открытие мемориальной доски приурочено к 150-летию Псковского музея-заповедника и 130-летию со дня смерти мецената.

Как отметила директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова, несмотря на значительный вклад Николая Фан-дер-Флита в развитие Псковского края, сегодня его имя известно далеко не каждому жителю города.

«Бывают такие превратности судьбы и истории, когда человек делает для своего Отечества, для того места, где он живёт, очень и очень многое. Но так складываются обстоятельства, что о нём мало знают. И вот как раз миссия музеев состоит в том, чтобы отдавать должное подобным людям и рассказывать о них. Ведь современники называли Фан-дер-Флита драгоценнейшим человеком, величайшим человеком», - рассказала Светлана Мельникова.

Николай Фёдорович Фан-дер-Флит и его супруга Елизавета Карловна занимались благотворительностью, поддерживали народное образование, участвовали в создании ссудных касс и издании доступных по цене произведений русских классиков. Особое место в их деятельности занимало сохранение культурного наследия Пскова.

«Сотрудники музея привыкли называть помещение, где располагается наша, я считаю, роскошная картинная галерея, зданием Фан-дер-Флита. Но вы об этом никогда не узнаете, если вы не работаете в музее. Я очень надеюсь, что прохожие невольно замедлят шаг и прочитают, что же это за фамилия такая», - поделилась директор музея.

Светлана Мельникова выразила надежду, что открытие мемориальной доски пробудит интерес школьников и студентов к личности мецената, а его биография станет темой новых исследовательских работ.

«Такие люди, как Фан-дер-Флит, не заботятся о славе. Они действуют по-библейски: когда творишь добро, не труби перед собой. Но мы музей, и мы должны трубить, и мы должны прославлять тех, кто этого достоин. И среди благотворителей псковской земли вряд ли найдётся более яркая, выразительная фигура, нежели Николай Фёдорович Фан-дер-Флит», - подчеркнула она.

По словам директора музея, супруги Фан-дер-Флит имеют непосредственное отношение к созданию музея и сохранению Поганкиных палат, поэтому увековечение памяти мецената - нравственная обязанность музейного сообщества.

Финансовую поддержку в установке мемориальной доски оказало Императорское православное палестинское общество. Председатель псковского отделения Владислав Туманов назвал открытие памятной доски шагом к восстановлению исторической справедливости.

«К сожалению, псковичи и даже специалисты порой не знают, не помнят этого имени. И сейчас наступает пора, чтобы восстановить историческую справедливость, чтобы мы отдали должное таким людям. А он не один такой», - отметил Владислав Туманов.

Автором проекта мемориальной доски выступил скульптор, реставратор и общественный деятель Андрей Мартьянов. На торжественной церемонии он рассказ об удивительных совпадениях, которые связывают его с семьёй Фан-дер-Флитов.

«Я свою арт-резиденцию и псковскую мастерскую построил как раз недалеко от его усадьбы. И так получилось, что моя мастерская в Петербурге находится рядом со Смоленским кладбищем, а усыпальница Фан-дер-Флитов - Николая Фёдоровича, его родителей, супруги - находится буквально в двухстах метрах по прямой от моей мастерской», - поделился Андрей Мартьянов.

Напомним, межрегиональная научно-практическая конференция «Земля Псковская, древняя и современная» стартовала в Пскове 24 ноября. Она объединила исследователей из Псковской области, Москвы и Санкт-Петербурга.