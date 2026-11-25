В следующем году активные участники программы «Пушкинская карта» смогут рассчитывать на увеличенный лимит для посещения культурных событий — сумма на покупку билетов в театры, на концерты, выставки и экскурсии может вырасти вдвое. По данным ВТБ, который выступает оператором проекта, в текущем году молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет оформили свыше восьми миллионов карт и израсходовали по ним более девяти миллиардов рублей на культурные мероприятия по всей России.

Дополнительно предусмотрена поддержка в виде промокода в афишном сервисе: его можно будет активировать в январе при выполнении определённых условий, срок действия составит три месяца. Как пояснил заместитель председателя правления ВТБ Георгий Горшков, цель инициативы — сделать культурные события доступнее и мотивировать молодёжь чаще бывать на выставках, концертах и в театрах, чтобы искусство становилось естественной частью досуга.