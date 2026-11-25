Международная научно-практическая конференция «Мир высоких чувств и мыслей» прошла в Псковском областном колледже искусств имени Н.А. Римского-Корсакова 19-20 ноября. Мероприятие посвятили юбилеям выдающихся композиторов XX века Сергея Прокофьева, Дмитрия Шостаковича и Николая Мясковского. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы.

Фотографии предоставлены организаторами

Участники конференции обсудили творческий путь композиторов, особенности их музыкального стиля, влияние фольклора на их произведения, а также взаимосвязь музыки с другими видами искусства.

Доклады прозвучали как очно, так и в онлайн-формате. К конференции дистанционно присоединились музыковеды из Могилёва (Беларусь), Санкт-Петербурга и Петрозаводска. Видеопоздравление «В манере Шостаковича» представил пианист и композитор Александр Меркулов из немецкого города Эссена.

Директор колледжа, заслуженный работник культуры России и Псковской области Зинаида Иванова подчеркнула просветительскую значимость проведения таких конференций.

В рамках мероприятия также представили новый музыкальный проект колледжа. Студенты фортепианной специализации исполнили десять пьес из балета Сергея Прокофьева «Ромео и Джульетта».

Совместно с Псковской областной универсальной научной библиотекой имени В.Я. Курбатова в колледже организовали книжную выставку, посвящённую юбилеям композиторов.

Модератором конференции выступила музыковед, член Союза композиторов России, заведующая кафедрой «Теория музыки» Лариса Никитина.

По итогам конференции планируется издать сборник докладов участников.