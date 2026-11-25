О сложностях отбора конкурсных фильмов для V Фестиваля анимации и литературы «Пушкин. Михайловское» рассказала его программный директор Светлана Хохрякова.

Кадр из конкурсного фильма «Игроки» по новелле Сигизмунда Кржижановского (реж. Арсений Софриков, колледж кино, телевидения и мультимедиа ВГИК имени С.А. Герасимова)

«В конкурсной программе фестиваля в этом году представлено 33 фильма. Многие из них сделаны студентами. То, что год назад только намечалось, теперь стало очевидным: и мастера, и начинающие мультипликаторы все реже снимают фильмы, основанные на литературных источниках, и предпочитают сами писать сценарии. Вкус к большой литературе не утратили разве что представители уральской школы анимации. Да ещё студенты колледжа ВГИКа обращаются к классической и современной литературе, за что можно только поблагодарить их педагогов. Так что наш конкурс заметно помолодел», — цитирует Светлану Хохрякову служба информации Пушкинского заповедника.

Сегодня внимание анимационного сообщества привлекли Дмитрий Мамин-Сибиряк и Павел Бажов (спасибо режиссёрам из Екатеринбурга!), Марсель Пруст, Льюис Кэрролл, Антуан де Сент-Экзюпери, Александр Блок, Корней Чуковский, Сигизмунд Кржижановский, Иосиф Бродский, Андрей Вознесенский, Григорий Остер, Борис Заходер, Юрий Энтин и другие поэты и прозаики. Мультипликаторов разных поколений продолжают вдохновлять мифы, сказки и легенды народов мира. И только в одном фильме прозвучат строки Пушкина, и сам поэт появится на экране.

В музее-заповеднике напомнили, что фильмы, включённые в конкурсные показы V Фестиваля анимации и литературы «Пушкин. Михайловское», сняты в 2025 и 2026 годах мультипликаторами из России и Белоруссии.