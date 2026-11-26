Псков стал вторым домом и источником творческого вдохновения для поэта армянского происхождения Альберта Агаханяна. За десятилетия жизни в городе он не перестал восхищаться его красотой и начал писать стихи на русском языке. «Псков — это не место жительства, а место силы и вдохновенья», – любит повторять гость. На каком языке думают армянские поэты, давно живущие в России? Мучает ли их ностальгия, и какие им снятся сны? Почему покинуть родину не всегда означает жить на чужбине? Об этом поэт рассказал в интервью Псковской областной универсальной научной библиотеке имени Валентина Курбатова.
Фотографии: Псковская областная универсальная научная библиотека имени Валентина Курбатова
– Это правда, что вы знаете своих предков до седьмого колена?
– Честно говоря, значительно раньше – с 1602 года. На моём генеалогическом древе около трёх тысяч армянских имён. Всё началось 400 лет назад, когда персидский шах Абаз, захватив многие армянские поселения в Араратской долине, угнал в Персию десятки тысяч местных жителей, в том числе и моих предков. И только в 1946 году на родные земли вернулись тысячи армян – потомков тех древних жителей долины. Среди них были мои дед с бабушкой и четверо их детей. В 1976 году даже вышла книга о нашем роде – реликвия, которую мы передаём из поколения в поколение.
– Когда на генеалогическом древе вашего рода появилась новая ветка с именем Альберта Агаханяна?
– Я родился в 1953 году в Октемберянском районе Армянской ССР, в посёлке «Сельсовет Совхоза № 10», который раньше назывался Совхозом имени Дзержинского. Сейчас это село Айгеван в Армавирском районе. Родители занимались земледелием, воспитывали детей.
– Какие детские воспоминания были самыми яркими и пробудили в вас желание писать стихи?
– В нашем селе почти у всех был тонир – печь для лаваша. Каждое воскресенье мама вставала в пять утра, замешивала тесто, а в конце обязательно ставила на нём крест – словно благословляла хлеб. Аромат горячего лаваша плыл по всей улице… Я ребёнком всё это видел, стоял рядом и запоминал каждую мелочь. И эти картины потом стали стихами – на родном армянском языке.
– Многие в детстве экспериментируют с рифмами, но поэтами становятся единицы… Расскажите, пожалуйста, о своих пробах пера.
– В детстве я зачитывался стихами Есенина и Пушкина, а сам писать стал с пятого класса. Сначала это были простые строки про Родину, про красоту родных мест. А уже в восьмом классе мои стихи напечатали в районной газете, потом – в центральных журналах в Ереване. Знаете, когда видишь своё имя в печати, появляется уверенность в собственных силах. Хочется писать ещё и ещё.
– Чем вы занимались до переезда в Псков?
– После восьмого класса я поступил в Ереванский физкультурный техникум, выбрал специализацию «тренер по плаванию». Потом два месяца работал учителем физкультуры в Севанском районе, в сёлах Гагарин и Цахком. Потом армия, возвращение в родное село и снова школа, своя, родная, в которой я когда‑то сам сидел за партой. Позже окончил Армянский государственный институт физической культуры в Ереване. В 1976 году женился на Жанне – девушке, с которой учился в одной школе. Родились дочь и сын. В этом году мы с супругой отмечаем золотую свадьбу.
– Как вы оказались в Пскове?
– Приехал сюда по коммерческим делам, но город меня сразу покорил. Знаете, ещё в детстве меня тянуло к России. И когда в 1990 году я оказался здесь, понял: сбывается то, о чём мечтал. Мне хотелось жить среди русского народа, который всегда казался мне таким авторитетным, мудрым. И мечта сбылась.
– В Пскове вы начали писать на русском. Это был новый этап?
– Это случилось примерно пятнадцать лет назад. Сначала о моих литературных экспериментах знали только близкие. Потом рассказал Меружану Вермишяну, руководителю нашей армянской общины, он передал дальше, и вскоре меня пригласили на телевидение. А потом в мою творческую жизнь вошли два очень важных человека: поэтесса Ирэна Панченко и ваша коллега, заведующая Международным центром Наталья Митрофанова. Они оценили мой потенциал и познакомили с другими поэтами. Благодаря им я выступал вместе с членами Союза писателей России – ездил по районам, читал стихи в библиотеках, школах, вузах. Для меня это была огромная честь! Больше всего запомнилась встреча в культурно‑историческом центре села Карамышево. Искренний интерес людей, их лица, улыбки – всё это создавало ощущение духовного единения. В эти минуты я чувствовал себя частью великого русского народа. Своим среди своих.
– Какая тема для вас самая близкая?
– Всегда с особым чувством я пишу стихи о маме. Рассказ о ней звучит во мне, как вечная молитва… Вспоминаю такой случай. Я был ещё маленький. В долине рядом с нашим домом выпал снег. В Армении это было настоящим чудом. Вместе с другими детьми я бегал по белой земле и кидался снежками, забыв, что нужно надеть варежки. Когда пальцы совсем застыли, я примчался домой, и мама согревала мои руки теплом своей груди… Этот образ я никогда не забуду. Ещё помню вечер возвращения из армии. Было уже темно, и мама всматривалась вдаль, ожидая меня. Её взгляд до сих пор стоит у меня перед глазами. Я посвятил ему стихотворение. Любая мать – Богоматерь для своей семьи. И сколько бы ни было детей, для неё каждый из них – живой бог на земле.
– Вы много говорите о двух родинах: Армении и России. Как они уживаются в ваших стихах?
– Это две половины моего сердца. В Армении я родился, там всё пропитано запахом лаваша, согрето материнским теплом и памятью о предках. Россия — страна, о которой я мечтал и где пустил корни. Для меня Россия – как мировая колокольня, чьи добрые звоны призывают все народы жить в мире и дружбе под одним небом.
– Расскажите про сборник, в который вошли ваши стихи!
– Он называется «Дом моей души». Повторюсь, для меня это особая честь: видеть свои строки на русском языке в стране, которую я так любил с детства. Два экземпляра я передал областной библиотеке.
– Ваша дочь с семьёй живёт во Франции, сын и внук в Армении. Как часто видитесь?
– Дороги развели, но связь остаётся. Дочь Ирина свободно говорит на пяти языках и занимает высокий пост в международной парфюмерной компании. Внук Альберт, названный в мою честь, родился в Пскове, ходил здесь в садик и в школу, а теперь учится в 12‑м классе в Ереване. Каждый раз, когда они приезжают или мы созваниваемся, это как глоток родниковой воды. Семья – это то, что держит на плаву, что даёт силы писать дальше.
– Многие живут в Пскове с рождения и перестают замечать его красоту. Но, судя по стихам, город продолжает вас вдохновлять?
– Да, любому художнику здесь раздолье, особенно если ходить пешком. Мне нравится, что в городе много зелёных пространств. Красивый парк, а там готовый образ: дерево, а рядом скамейка. Всё остальное можно домыслить в зависимости от настроения или жизненного опыта. Поэт ведь не просто смотрит – он видит и создаёт свой мир.
– На родину тянет?
– Да, тянет. Теперь езжу чаще: то я, то жена навещаем родные места. Возвращаюсь оттуда с новыми образами, с новыми строками. И каждый раз понимаю: где бы я ни жил, корни остаются там, где впервые услышал запах свежего лаваша и почувствовал тепло маминых рук. Точнее будет сказать так: мне повезло иметь два дома – Россию и Армению, и везде я чувствую себя счастливым человеком.
Беседовала Ульяна Михайлова, руководитель пресс-службы Псковской областной универсальной научной библиотеки имени В. Я. Курбатова.