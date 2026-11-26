Псков стал вторым домом и источником творческого вдохновения для поэта армянского происхождения Альберта Агаханяна. За десятилетия жизни в городе он не перестал восхищаться его красотой и начал писать стихи на русском языке. «Псков — это не место жительства, а место силы и вдохновенья», – любит повторять гость. На каком языке думают армянские поэты, давно живущие в России? Мучает ли их ностальгия, и какие им снятся сны? Почему покинуть родину не всегда означает жить на чужбине? Об этом поэт рассказал в интервью Псковской областной универсальной научной библиотеке имени Валентина Курбатова.

Фотографии: Псковская областная универсальная научная библиотека имени Валентина Курбатова

– Это правда, что вы знаете своих предков до седьмого колена?

– Честно говоря, значительно раньше – с 1602 года. На моём генеалогическом древе около трёх тысяч армянских имён. Всё началось 400 лет назад, когда персидский шах Абаз, захватив многие армянские поселения в Араратской долине, угнал в Персию десятки тысяч местных жителей, в том числе и моих предков. И только в 1946 году на родные земли вернулись тысячи армян – потомков тех древних жителей долины. Среди них были мои дед с бабушкой и четверо их детей. В 1976 году даже вышла книга о нашем роде – реликвия, которую мы передаём из поколения в поколение.

– Когда на генеалогическом древе вашего рода появилась новая ветка с именем Альберта Агаханяна?

– Я родился в 1953 году в Октемберянском районе Армянской ССР, в посёлке «Сельсовет Совхоза № 10», который раньше назывался Совхозом имени Дзержинского. Сейчас это село Айгеван в Армавирском районе. Родители занимались земледелием, воспитывали детей.

– Какие детские воспоминания были самыми яркими и пробудили в вас желание писать стихи?

– В нашем селе почти у всех был тонир – печь для лаваша. Каждое воскресенье мама вставала в пять утра, замешивала тесто, а в конце обязательно ставила на нём крест – словно благословляла хлеб. Аромат горячего лаваша плыл по всей улице… Я ребёнком всё это видел, стоял рядом и запоминал каждую мелочь. И эти картины потом стали стихами – на родном армянском языке.

– Многие в детстве экспериментируют с рифмами, но поэтами становятся единицы… Расскажите, пожалуйста, о своих пробах пера.

– В детстве я зачитывался стихами Есенина и Пушкина, а сам писать стал с пятого класса. Сначала это были простые строки про Родину, про красоту родных мест. А уже в восьмом классе мои стихи напечатали в районной газете, потом – в центральных журналах в Ереване. Знаете, когда видишь своё имя в печати, появляется уверенность в собственных силах. Хочется писать ещё и ещё.

– Чем вы занимались до переезда в Псков?

– После восьмого класса я поступил в Ереванский физкультурный техникум, выбрал специализацию «тренер по плаванию». Потом два месяца работал учителем физкультуры в Севанском районе, в сёлах Гагарин и Цахком. Потом армия, возвращение в родное село и снова школа, своя, родная, в которой я когда‑то сам сидел за партой. Позже окончил Армянский государственный институт физической культуры в Ереване. В 1976 году женился на Жанне – девушке, с которой учился в одной школе. Родились дочь и сын. В этом году мы с супругой отмечаем золотую свадьбу.