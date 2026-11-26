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11 декабря в Псковском драмтеатре состоится премьера экспериментального спектакля по дневниковым записям писателя Даниила Хармса. Режиссёром постановки выступит один из представителей современного петербургского театрального авангарда Роман Муромцев.

Сегодня он расскажет радиослушателям о своем спектакле более подробно. Как возникла идея взять для спектакля именно дневники Хармса, а не его известные стихи или рассказы? Какой портрет складывается писателя складывается из его записей? Что стало драматургическим стержнем спектакля? На какого зрителя рассчитан «Дневник Хармса»?