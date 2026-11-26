Работа над премьерой спектакля по дневникам Даниила Хармса в Псковском театре драмы имени Александра Пушкина потребовала не только творческих, но и серьезных коммуникативных усилий. Об этом рассказал рассказал петербургский режиссер-постановщик Роман Муромцев в эфире радио «ПЛН FM» (102,6 FM).

Как отметил гость студии, процесс репетиций — это длительный путь «притирки», который продлится вплоть до премьеры. При этом выбор актеров был осознанным: режиссер опирался на свой предыдущий опыт работы с театром, включая участие в лабораториях и просмотра гастролей псковской труппы в Санкт-Петербурге.

«Кого-то я видел и знал уже, потому что достаточно много смотрел спектакли Псковского театра драмы. Также я участвовал здесь в лаборатории. Кого-то взял из тех, кто уже был там, с кем-то давно хотел поработать. Привлекли и новую актрису Полину Лебедеву, и Ислама Галиуллина. Доработать с новыми актерами непросто, это всегда знакомство», — объяснил Роман Муромцев.

Для петербургского режиссера работа в другом городе стала новым опытом, требующим выстраивания совершенно иных связей с коллективом. Если в родном театре взаимопонимание часто достигается «без слов», то здесь пришлось заново учиться контакту.

«В Санкт-Петербурге у нас своя площадка, узел, на который мы заземлились. Там есть команда, где ребята помогают и чувствуют без слов. А здесь нужны новые нейронные связи себя "расшебуршить", чтобы выйти на контакт с новыми людьми, познакомиться, успеть их полюбить, чтобы они тебя приняли. Сложный путь», — отметил Роман Муромцев.

Главным условием успеха постановки режиссер назвал атмосферу комфорта и доверия в коллективе. Без этого, по его мнению, творческий процесс обречен на провал.