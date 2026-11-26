Работа над премьерой спектакля по дневникам Даниила Хармса в Псковском театре драмы имени Александра Пушкина потребовала не только творческих, но и серьезных коммуникативных усилий. Об этом рассказал рассказал петербургский режиссер-постановщик Роман Муромцев в эфире радио «ПЛН FM» (102,6 FM).
Как отметил гость студии, процесс репетиций — это длительный путь «притирки», который продлится вплоть до премьеры. При этом выбор актеров был осознанным: режиссер опирался на свой предыдущий опыт работы с театром, включая участие в лабораториях и просмотра гастролей псковской труппы в Санкт-Петербурге.
Для петербургского режиссера работа в другом городе стала новым опытом, требующим выстраивания совершенно иных связей с коллективом. Если в родном театре взаимопонимание часто достигается «без слов», то здесь пришлось заново учиться контакту.
Главным условием успеха постановки режиссер назвал атмосферу комфорта и доверия в коллективе. Без этого, по его мнению, творческий процесс обречен на провал.
Напомним, премьера спектакля по дневниковым записям писателя Даниила Хармса состоится 11 декабря в Новом зале Псковского академического театра драмы имени Александра Пушкина.