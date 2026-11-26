Очная проектная мастерская грантового конкурса «Музей 4.0» состоялась в Псковской областной универсальной научной библиотеке имени В. Я. Курбатова сегодня, 26 ноября. Встреча прошла в рамках благотворительной программы «Музей без границ» Фонда Потанина и объединила представителей учреждений культуры и некоммерческих организаций, занимающихся музейной деятельностью и сохранением наследия, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Ведущей мастерской стала Юлия Городцова, представитель оператора конкурса АНО «Проектная инициатива», кандидат исторических наук и менеджер музейных проектов. Она представила участникам программу «Музей без границ», рассказала о направлениях грантовой поддержки, в том числе конкурсах «Индустриальный эксперимент», «Профессиональное развитие», «Креативный музей», и подробнее остановилась на конкурсе «Музей 4.0».

В 2026/27 году конкурс проходит в десятый раз. С 2018 года в его рамках поддержку получили 153 проекта из 46 регионов России. По словам Юлии Городцовой, конкурс ориентирован на проекты, которые помогают музеям по-новому представить культурное наследие, привлечь разные аудитории и наладить сотрудничество с другими организациями.

Отдельно ведущая остановилась на том, какую пользу музей может получить уже в процессе подготовки заявки. Работа над проектом позволяет оценить собственные ресурсы, определить сильные стороны учреждения и приоритеты развития, понять, какие изменения необходимы. Кроме того, это возможность попробовать новые направления работы, привлечь профессиональных партнёров, укрепить репутацию музея и развить навыки командного взаимодействия.

«Проектная работа — история про эксперименты, история про попробовать. Реализация проекта позволяет поработать с новой аудиторией, приёмами, методами», — отметила Юлия Городцова.

Она также подчеркнула, что конкурс «Музей 4.0» предполагает выход не только за физические рамки музейного пространства, но и за пределы привычных форм взаимодействия с посетителями. Для реализации идей музеям важно искать партнёров на стороне, выстраивать связи с местными сообществами и организациями из других сфер.

В рамках программы «Музей без границ» музейные организации могут развивать просветительскую деятельность, использовать современные инструменты для работы с наследием и делать свои проекты доступнее для разных групп посетителей. Важная задача — переход от отдельных краткосрочных инициатив к долгосрочным программам и устойчивым партнёрствам.

После презентации участники смогли задать вопросы о требованиях конкурса и порядке заполнения заявок. Практическая часть мастерской была посвящена обсуждению проектных идей: представители учреждений представили свои замыслы, получили обратную связь и рекомендации от ведущей и коллег, а также попробовали оценить проекты по критериям конкурса.

По словам Юлии Городцовой, участие в конкурсе — это не только возможность получить финансирование для реализации масштабной идеи, но и способ пересмотреть привычную работу музея, найти новые направления развития и стать частью профессионального сообщества.