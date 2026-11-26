Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское» передал в библиотеку Пушкиногорской средней школы имени А.С. Пушкина книги о русской истории и культуре, о путешествиях и выдающихся людях.

Фото: музей-заповедник «Михайловское»

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей, школьное книжное собрание пополнилось девятью редкими серьёзными изданиями. Среди них — книга-путешествие Ирины Опимах «Гений места», книга-размышление Сергея Кутейникова «Афанасий Никитин: паломничество за три моря» и исследование Андрея Дёмкина «Русские деловые люди XVIII столетия». Старшеклассникам, которые только задумываются о выборе профессии, могут оказаться небесполезными «Занимательная этнография буднего дня» Льва Минца и «Вперед к прошлому, или Познавательная археография» Владимира Богданова.

Фото: Пушкиногорская средняя общеобразовательная школа имени А.С. Пушкина

Как пояснили в музее, книги, которые директор «Михайловского» передал в школьную библиотеку, увидели свет в издательстве «Ломоносовъ», которое специализируется на выпуске научно-популярной, исторической, этнографической и педагогической литературы, иллюстрированных энциклопедий и репринтов.

Руководство издательства не раз присылало книги в «Михайловское» — как в дар самомý музею-заповеднику, так и для передачи в дружественные ему библиотеки и учебные заведения.