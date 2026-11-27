Молодежный блок регионального этапа «Рождественских чтений» открылся в Доме молодежи в Пскове 26 ноября. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Центре молодежи и общественных инициатив, церковно-общественная встреча в этом году впервые прошла в интерактивном формате и была рассчитана на аудиторию от 14 до 35 лет.

Афиша предоставлена Центром молодежи и общественных инициатив

Организаторы сознательно отказались от длинных докладов — вместо них участников ждало живое общение. Вся программа была выстроена так, чтобы убрать барьер между молодежью и традиционными ценностями: зрители на мероприятии становились его активными участниками.

В холле второго этажа Дома молодежи работали выставочные зоны. Гости смогли задать священнику вопросы, интересующие их о вере в современном мире, попробовали свои силы на мастер-классе школы звонарей, а также узнать, как стать волонтёром, — этому посвящён мастер-класс Ресурсного центра добровольчества.

После в актовом зале состоялось официальное открытие мероприятия, на котором прозвучали приветственные слова и выступление молодежного хора. Завершился блок презентацией действующих православных молодежных движений и центров Псковской области.

Также на площадке провели интерактив «Неудобный вопрос священнику». С помощью экранного голосования и сбора анонимных вопросов в мессенджерах участники напрямую обсудили с духовенством самые острые и провокационные темы.

Завершил программу игровой квиз «Правда или Миф», который в легкой форме развеял распространенные стереотипы о православии и церковной истории.

В этом году псковские «Рождественские чтения» сделали ставку на социальную активность: мероприятие соединило духовную традицию с реальной помощью обществу — через блок добровольчества и презентации молодежных центров.

«Рождественские чтения» — крупнейший церковно-общественный форум России, который ежегодно проходит в Москве и регионах. Псковская молодёжная сессия входит в федеральное движение, адаптирующее традиционные темы для нового поколения.