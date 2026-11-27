Детский музейный центр «Родная сказка» торжественно открыли в Государственном музее-заповеднике «Изборск». В исторической усадьбе оборудовали ремесленные мастерские, детский кинозал и природную лабораторию. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе музея.

Фотографии: пресс-служба музея-заповедника «Изборск»

Центр разместился в доме купца Шведова. Благодаря гранту Министерства культуры России здесь появились интерактивные экраны, специальная детская мебель и развивающие игры. В амбаре старинной усадьбы оборудовали дополнительные помещения для занятий с детьми.

В день открытия сотрудники музея подготовили для воспитанников детских садов и школьников Печорского и Псковского районов познавательную программу «Весь день праздник». Юные гости приняли участие в интерактивных экскурсиях, ремесленных мастер-классах и настольных играх, а также попробовали угощения с чаем из самовара.

На торжественной церемонии открытия гостей приветствовала директор музея-заповедника «Изборск» Наталия Дубровская.

«Детский центр в Изборске — это не только новые прекрасно оборудованные мастерские и лаборатории, но прежде всего — увлекательные и разнообразные программы, которые осуществляют наши талантливые музейные педагоги. Всё это мы делаем для вас, ведь без детей не может жить ни одна семья, без детей у нас не будет будущего», — подчеркнула директор музея.

Завершился праздник концертом фольклорных коллективов Псковской области. В выставочном зале музея-заповедника выступили «Звонница», «Славный городок», «Светёлка», «Казачата», «Удальцы», «Птенцы» и «Каарахельбе».