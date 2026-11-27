Большой праздничный концерт, приуроченный к Дню матери дадут завтра, 28 ноября, в Государственном музее-заповеднике Александра Пушкина «Михайловское».

Кадр из репортажа о концерте к Дню матери в «Михайловском» в 2025 году

Фото: Наталья Алексеева

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, в Год единства народов России эта акция получила название «Мы славим женщину, чьё имя Мать». Оно отсылает к известной строке из стихотворения татарского поэта Мусы Джалиля «Праздник матери».

На сцену большого театрально-концертного зала в Научно-культурном центре музея-заповедника (поселок Пушкинские Горы, бульвар Гейченко, дом 1) выйдут и взрослые, и юные самодеятельные артисты из Пушкинских Гор. Это участники хореографических ансамблей «Аврора», «Смайл» и «Джем», арт-медиа-студии «Золотая рыбка», семейного ансамбля «Поозерье», детского фольклорного ансамбля «Рябинушка», а также воспитанники детского сада «Сказка».

С сольными номерами выступят пианисты Кирилл Алексеев, Егор Беляев и Алексей Завьялов — учащиеся поселковой детской школы искусств имени С.С. Гейченко, а также вокалисты Пушкиногорского культурно-досугового центра Виктория Кардель, Зинаида Павлова и Сергей Булатов и воспитанник вокальной студии «Весёлые нотки» Матвей Иванов.

Приедут на праздник и артисты из Пскова — участники студии акробатического танца «Акродэнс».

Жителей и гостей Святогорья ждут на концерт к 14.00. Вход на праздник — свободный.

В «Михайловском» напомнили, что музей совместно с администрацией района и Пушкиногорским КДЦ часто отмечает особо значимые для страны, государственные праздники. Эти акции традиционно собирают полные залы.