Хранитель мемориальной усадьбы «Петровское» в Пушкинском заповеднике, кандидат филологических наук Любовь Козмина выступила в Пскове с лекцией об иконографии Абрама Ганнибала. Лекция состоялась в областной библиотеке имени Валентина Курбатова.

Фото здесь и далее: служба информации музея-заповедника «Михайловское»

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее-заповеднике, на встречу с Любовью Козминой — одним из самых

опытных сотрудников «Михайловского», пришли более ста псковичей, так что в актовом зале «Курбатовки» пришлось ставить дополнительные стулья. Среди слушателей было немало молодых людей: студентов- филологов Псковского государственного университета, учащихся Псковского областного колледжа культуры и учеников гимназии № 29 среди которых было немало молодёжи — студентов-филологов Псковского Государственного университета, учащихся Псковского областного колледжа культуры, учеников псковской гимназии № 29 Кроме того, к прямой трансляции лекции в социальной сети «ВКонтакте» подключились слушатели, которые не смогли присутствовать в этот день в библиотеке лично. По состоянию на 15 сегодняшнего дня видеозапись лекции «К иконографии А. П. Ганнибала. К 330-летию рождения и 245-летию памяти прадеда А. С. Пушкина (1696(7) — 1781)» собрала 169 просмотров.

Предметом разговора в «Курбатовке» стали разные портреты, которые связывают с образом легендарного Ганнибала. По мнению хранителя, разговор об иконографии «царского арапа» нужно начинать с Пушкина — с рисунков на полях рукописей поэта. Говорила Любовь Козмина и о замысле неоконченного романа «Арап Петра Великого» — о том, как поэт признавался в письмах о намерении прибегнуть «к смиренной прозе». И о том, почему в письме к Вяземскому, сравнивая работу над «Евгением Онегиным» и «Арапом…», восклицал: «…не роман, а роман в стихах — дьявольская разница».

Коснулась Любовь Козмина и разных версий о месте рождения Абрама Петровича, говорила об отдельных обстоятельствах его жизни.

Рассказала и о том, что ещё во второй половине ХХ века, когда они с супругом Борисом Козминым — художником и хранителем усадьбы «Петровское» — только начинали заниматься сложной «ганнибаловой темой», жители Святогорья вспоминали, как «…на камне сидел старый арап — чёрный как тот самый камень, и думал свои чёрные думы».

Шла на лекции и речь о том, как складывался образ прадеда Пушкина в художественной и научной литературе, в изобразительном

искусстве и в кино. Хранитель, в частности, упомянула статьи Владимира Набокова и документальный фильм «Странная жизнь Аннибала» (2002 год, режиссёр Константин Артюхов), высказав своё отношение к этим работам.

По окончании выступления Любови Козминой, которое длилось более двух академических часов, слушатели задали ей ряд вопросов, попросили высказать своё впечатление о встрече с режиссёром из Камеруна, недавно приезжавшем в Пушкинский заповедник.

А своим коллегам — присутствовавшим на лекции псковским экскурсоводам, которые работают со своими группами в том числе и в

Пушкинском заповеднике, — Любовь Козмина настоятельно предложила рассказывать о Ганнибале «не в лоб»: не ограничиваться

только биографическим материалом, но памятуя о том, что «Михайловское» прежде всего — мемориальный историко- литературный музей-заповедник, а прадед Пушкина — не только незаурядный человек, но ещё и яркий литературный персонаж.