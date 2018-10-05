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На сайте Фонда содействия реформированию ЖКХ «Реформа ЖКХ» открыт новый сервис «Энергоэффективность»

На сайте государственной корпорации - Фонда содействия реформированию ЖКХ «Реформа ЖКХ» начал работать новый сервис «Энергоэффективность». Данная интернет-площадка направлена на популяризацию внедрения ресурсосберегающих технологий и проведение информационно-разъяснительной работы в сфере энергоэффективности, сообщает департамент внешних коммуникаций и связей с общественностью ГК ФСР ЖКХ.

Сервис «Энергоэффективность» содержит базу реализованных проектов по применению энергоэффективных мероприятий в многоквартирных домах. Кроме того, посетители портала могут воспользоваться услугами центра дистанционного обучения по вопросам организации энергоэффективного капитального ремонта, где делятся своим опытом признанные на международном уровне специалисты в области энергосбережения и повышения энергоэффективности.

Помимо этого, на портале представлен реестр экспертов по энергоэффективному капитальному ремонту многоквартирных домов, успешно прошедших тестирование и выполнивших все практические задания по данной теме. Отметим, любой посетитель сайта может проверить свои знания в вопросах энергоэффективного капремонта, и по его результатам он также может быть включен в указанный реестр.

Напомним, 3 октября 2018 года на площадке Международного форума «Российская энергетическая неделя» состоялось вручение сертификата и памятных подарков первому эксперту – заведующей кафедрой организации производства и городского хозяйства Ивановского государственного политехнического университета Людмиле Опариной.

4 октября 2018 года в Фонде ЖКХ сертификатами и подарками были награждены генеральный директор ООО «Центр организации капитального ремонта» Кировской области Виталий Кулагин, заместитель генерального директора ООО «Центр организации капитального ремонта» Кировской области Юлия Плотникова, заведующий лабораторией кафедры ЖКХ Воронежского государственного технического университета Роман Шепс, президент Ассоциации «ЖКХ-68», профессор Тамбовского государственного технического университета Константин Савин, заведующая кафедрой «Менеджмент» Тамбовского государственного технического университета Екатерина Дмитриева, менеджер проекта ООО «Данфосс» (г. Москва) Павел Жаров.

Всего на сегодняшний день в реестр включены 12 экспертов по энергоэффективному капитальному ремонту многоквартирных домов.

Пройти тестирование по вопросам энергоэффективного капитального ремонта многоквартирных домов можно здесь.