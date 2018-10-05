ЖКХ

Регоператор по обращению с ТКО обсуждает с муниципалитетами Псковской области предстоящую «мусорную реформу»

В понедельник, 8 октября, в администрации Псковской области состоялась серия встреч Регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО), ООО «Экопром», с представителями муниципалитетов, управляющих компаний и действующих операторов, работающих в сфере коммунальных отходов в северной части региона.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области, цель совещаний - изучение специфики утилизации мусора в каждом муниципалитете и выстраивание в дальнейшем работы в свете предстоящей «мусорной реформы», которая с 1 января 2019 года принципиально изменит систему обращения с отходами в Российской Федерации и коснется каждого жителя Псковской области не зависимо от места проживания.

Представитель регоператора пояснил участникам совещаний, что каждый потребитель, генерирующий отходы, будет обязан заключить с региональным оператором договор на оказание услуг по обращению с ТКО на основании тарифов, которые до конца года установит профильный орган исполнительной власти Псковской области.

В настоящее время на территории региона регулярным сбором и вывозом отходов охвачено порядка 83% населения, в основном это городские жители и организации, объекты которых расположены в городской черте. С 1 января 2019 года все отходы, прежде чем поступить на полигон, должны в обязательном порядке направляться на сортировку. С этой целью в регионе необходимо построить сортировочные станции, перегрузочные площадки, полигоны и другие объекты инфраструктуры, позволяющие обеспечить цивилизованное обращение с ТКО.

В планах регионального оператора - создание условий для строительства современных технопарков, которые будут включать в себя не только экологически безопасный полигон и мусоросортировочные линии, но и инвестиционную площадку для производителей, работающих в сфере вторичной переработки.

Добавим, что аналогичные встречи регоператора запланированы для муниципалитетов южной части Псковской области на 9 октября.

Напомним, региональным оператором по обращению с ТКО на территории Псковской области по результатам конкурса было признано ООО «Экопром». Компания входит в холдинг «Мехуборка», работающий в сфере обращения с отходами в 11 субъектах Российской Федерации с 1994 года.