ЖКХ

Псковская область занимает третье место по росту тарифов ЖКХ

Названы регионы, где россиян разоряют на оплате ЖКХ - «коммуналка» стремительно дорожает. Вместе с тем, в отдельных субъектах РФ плата за коммунальные услуги не растет, а наоборот снижается, передает ИА UssurMedia.

Список регионов с максимальным подорожанием услуг ЖКХ возглавила Чечня. Рост тарифов в августе составил 9,19%, тогда как в среднем по России этот показатель равняется 3,56%. Об этом говорится в исследовании консалтинговой компании «Финэкспертиза».

Высокий рост тарифов отмечен также в Кировской области - 8,65% и Псковской области - 6,77%.

Между тем, названы регионы, где чек за «коммуналку» снижается. Это Севастополь - снижение составило 0,53%, Камчатка (2,06%), Тюменская область (2,78%).

Отмечается, что, в частности, в Тюменской области отопление подешевело на 21,52%, плата за услуги горячего водоснабжения снизилась на 19,64%, холодного - на 9,09%.

В списке счастливчиков оказались и жители Ханты-Мансийского автономного округа. Для них подешевел газ - на 22,19%.

Ранее россиян предупредили о значительном росте платежей за ЖКХ с 1 января 2019 года. Рост платежей связан с добавлением дополнительной строчки за мусор в квитанциях и индексацией тарифов из-за повышения НДС.