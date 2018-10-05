ЖКХ

Размер взноса на капремонт в Псковской области в 2019 году предложено повысить на 36 копеек

Администрация области направила в региональный парламент проект постановления Псковского областного Собрания депутатов о согласовании минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на 2019 год.

Взнос на капремонт рассчитан исходя из принципа доступности этого платежа для граждан, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента.

Для жителей домов без лифта предлагается установить ежемесячную плату на капремонт 6,81 рублей на квадратный метр общей площади помещения в многоквартирном доме, принадлежащего собственнику такого помещения. Действующий «тариф» для этой категории домов составляет 6,50 рублей.

В многоэтажках, оборудованных лифтами, повышение минимального взноса на капремонт может составить 36 копеек – документом предлагается установить ежемесячный платёж в размере 7,94 рублей на квадратный метр общей площади.

В пояснительной записке к проекту постановления также приведены формулы расчёта экономически обоснованного минимального размера взноса на капремонт. Для покрытия реальных финансовых потребностей на выполнение капитального ремонта регионального жилого фонда взнос должен быть примерно в шесть раз выше предложенного – 37,61 и 41,12 рублей соответственно.

Исходя из того, что расчет минимального размера взноса на капитальный ремонт осуществлен на основе принципа его доступности для граждан, повышение предложено «привязать» к прогнозируемому показателю инфляции услуг организаций ЖКХ на конец 2019 года – 4,7%.