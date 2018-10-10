ЖКХ

Управляющая компания пыталась заставить жительницу Новосокольников оплатить чужой долг за ЖКУ

Прокуратура Новосокольнического района по обращению местной жительницы провела проверку соблюдения жилищного законодательства.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в областной прокуратуре, в ходе надзорных мероприятий установлено, что в нарушение требований действующего законодательства управляющей организацией с заявительницы взималась плата за содержание жилого помещения и коммунальные услуги за период с 2009 года по сентябрь 2015 года, в который последняя не являлась собственником приобретенной квартиры и соответственно, обязанности по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги у нее не возникало.

В этой связи прокурором района в адрес директора управляющей организации внесено представление с требованием незамедлительного устранения выявленных нарушений закона.

Требования прокурора удовлетворены, нарушения закона устранены, управляющей организацией произведен перерасчет платы за содержание жилого помещения и коммунальные услуги на сумму 36 тыс. рублей.