ЖКХ

ОНФ добивается ликвидации стихийных свалок в привокзальном районе Пскова

Активисты Общероссийского народного фронта в Псковской области добиваются ликвидации несанкционированных свалок мусора в жилом секторе привокзального района областного центра. Сигнал о несанкционированном размещения отходов на улице Машинистов неподалеку от дома №23 поступил от жителей микрорайона.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОНФ, местные жители указывают, что на данном участке «организован фактически мини-полигон, куда свозится мусор со всего частного сектора привокзального района». Это бытовые отходы, ветошь, пластиковая и полиэтиленовая упаковка, куски мебели и бытовой техники, жестяные банки и стекло, строительный мусор. Быстро растущая мусорная куча достигла объема 10 куб. м, от нее исходит неприятный запах, граждан тревожит близкое расположение свалки к жилому дому.

Общественники отмечают, что в привокзальном районе Пскова неоднократно было организовано место складирования отходов площадью порядка 200 кв. м на улице Железнодорожной, 5а возле развалин бывшего клуба железнодорожников. Уборка мусора на данном участке, по информации управления городского хозяйства администрации муниципалитета, производилась, однако в ходе контрольных рейдов активисты ОНФ фиксировали новые мусорные навалы.

«Принимая во внимание, что в указе президента РФ, лидера ОНФ Владимира Путина от 7 мая 2018 г. №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 г.» отдельно озвучена задача по ликвидации несанкционированных свалок в городской черте, по ситуации с проблемой свалок в привокзальном районе эксперты регионального отделения ОНФ в Псковской области провели совещание, в ходе которого выработали перечень первоочередных действий», – рассказал активист Народного фронта в Псковской области Максим Быков.

Общественники настаивают на необходимости проведения незамедлительной уборки выявленных навалов мусора, проведении совместного с представителями профильных структур администрации Пскова рейда в данном районе с целью выявления аналогичных проблем. Кроме того, эксперты ОНФ отмечают, что несанкционированные свалки мусора продолжают организовываться жителями привокзального района, что свидетельствует о недостатке специальных организованных мест для сбора мусора. В связи с этим в перечне первоочередных мер общественники просят предусмотреть стационарные площадки для складирования ТКО в привокзальном районе, чтобы минимизировать риск образования несанкционированных свалок.

Общественники направили обращение на имя главы администрации муниципалитета с перечнем первоочередных действий и просьбой принять меры по их выполнению. Данная ситуация взята на контроль.

Активисты Общероссийского народного фронта в Псковской области продолжают работу по выявлению несанкционированных свалок. В рамках проекта ОНФ «Генеральная уборка» общественники добились ликвидации 108 мест несанкционированного складирования отходов на территории региона из отмеченных на карте свалок 259 объектов.