ЖКХ

Прокуратура Пскова добилась проведения капремонта конструктивных элементов многоквартирных домов

Прокуратура города Пскова по обращениям местных жителей провела проверку соблюдения законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства, сообщает Генпрокуратура.

Установлено, что конструктивные элементы кровли и система электропроводки, канализационной и отопительных систем нескольких многоквартирных домов находятся в аварийном состоянии и нуждаются в капитальном ремонте.

В связи с этим прокуратура направила суд исковые заявления об обязании администрации города Пскова привести элементы конструкций многоквартирных жилых домов в нормативное состояние.

Решениями суда требования прокурора удовлетворены.

В настоящее время судебные решения исполнены, на проведение ремонтных работ затрачено более 5,6 млн рублей.