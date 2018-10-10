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Начинается видеотрансляция программы «Эхономика» с Алексеем Кирилловым

16.10.2018 13:02|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Эхономика», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM).

Жизнь может стать комфортнее, безопаснее, интереснее уже сегодня. Надо только научиться ладить и договариваться между собой, с соседями, с властями, с теми, кто обслуживает жилищный фонд, кто трудится и живет рядом с нами. Примерно с такими словами к нам в последнее время обращаются чиновники и эксперты из самых разных сфер, призывая организовывать ТОСы – территориальное общественное самоуправление.

Разобщенность людей, равнодушие ко всему, что находится за дверью квартиры – лучшая среда для конфликтов, агрессии и вандализма. Об этом говорится уже давно, но пока удачные примеры сплочения собственников встречаются довольно редко. Так, законодательная платформа для создания территориального общественного самоуправления существуют уже более 12 лет. Новый толчок это направление приобрело в свете масштабных задач по развитию страны, поставленных президентом России в послании Федеральному Собранию и в «майском» указе. Это активизировало инициативу по созданию ТОС сверху, но есть ли отклик снизу?

К сожалению, сегодня далеко не всем псковичам понятна даже расшифровка аббревиатуры ТОС. С чем может быть связан столь низкий уровень ознакомленности с одним из видов самоорганизации? Скорее всего, население попросту не знает о его преимуществах.

В рамках прямого эфира ведущий Алексей Овчинников попытается выяснить, какие у этой системы есть плюсы и минусы. А поможет ему в этом гость и соведущий – председатель общественного совета при государственном комитете региона по делам строительства и ЖКХ Алексей Кириллов.

Телефон прямого эфира - 56-73-72.

Трансляция завершена.

Теги: #ЖКХ #Эхономика #экономика #местное самоуправление
Источник: Псковская Лента Новостей
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