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Псковский район оказался в передовиках по созданию территориального общественного самоуправления

Псковский район оказался в передовиках по созданию территориального общественного самоуправления. Об этом сообщила в прямом эфире радио «Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM) глава Псковского района Наталья Федорова.

«ТОСы - хорошая инициатива, и Псковский район в этом смысле оказался в передовиках. В Щиглицах создан ТОС, в нем объединились люди разных возрастов. Надеюсь, вместе мы сможем осилить острые проблемы, которые есть в той деревне», - сообщила глава района.

На подходе, по ее словам, создание ТОСа в деревнях Дуброво и Борисов Ручей. «Таких территорий, которые готовы к созданию ТОСов, много. Особое место занимает межселенная территория - Залитские острова. Там ведется разъяснительная работа по территориальному самоуправлению как одной из форм решения болевых точек, проблем. А кто как не они сами, на месте, знают ситуацию? Наша задача - помочь им с оформлением документов, устранить бюрократические препоны, объяснить людям, для чего это им нужно и работать вместе», - пояснила Наталья Федорова.