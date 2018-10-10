ЖКХ

Более 16 млн рублей задолжали теплоэнергетикам три самых крупных должника Псковской области

Заместитель руководителя управления ФССП России по Псковской области провела рабочие встречи по вопросам оплаты задолженности в пользу организаций ТЭК с тремя самыми крупными должниками региона.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства, в настоящее время в целях взыскания задолженности судебные приставы-исполнители управления ФССП России по Псковской области активно применяют к должникам различные меры принудительного исполнения. Так, обсудить крупные долги трех организаций региона пригласили к себе судебные приставы области. Общая задолженность данных организаций составляет свыше 16 миллионов рублей.

В ходе встреч представители должника, взыскателя и руководство УФССП обсудили, каким образом организации-должники будут погашать свои задолженности, какие применяют для этого меры и какие есть перспективы для погашения задолженности.

О перспективах данных организаций говорили и судебные приставы, только перспективы касались применения мер принудительного исполнения к данным должникам. Так, в отношении одной из организаций, будет осуществлен очередной «выход в адрес», в ходе которого должник предоставит свое имущество для описи и ареста. Кроме того, данная организация планирует уже в скором времени, а именно в течении двух ближайших месяцев оплатить свой долг в размере 3 миллионов рублей.

С двумя другими организациями, ситуация более сложная. Одна из них уже находится в стадии банкротства. Имущество организации уже находится под арестом и будет передано для оценки и дальнейшей реализации в счет погашения задолженности.

Добавим, что задолженность юридических лиц и организаций в пользу предприятий ТэК в настоящее время составляет свыше 89,5 миллионов рублей, взысканная сумма составила 119 миллионов рублей.