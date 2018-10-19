ЖКХ

Погода в доме

Со словами знаменитой песни о том, что главнее всего в доме, не поспоришь. Тепло и уют - это то, к чему мы стремимся, гуляя по осенней сырости и зимней стуже. К сожалению, комфортная температура в наших квартирах зависит от множества факторов - от работы служб ЖКХ до конструктивных особенностей дома. Но сделать погоду в доме благоприятной под силу каждому самостоятельно. Как именно, Псковской Ленте Новостей рассказали эксперты, которые специализируются на климатическом оборудовании.

Буквально пару недель назад псковичи активно скупали конвекторы, отмечают в магазине климатической техники «ПрайсКлимат». Оно и понятно - на улице резко похолодало, а центральное отопление в квартиры еще не пришло. Увы, такие проблемы наблюдаются в городе каждый год. Да и во время отопительного сезона не в каждой квартире в особенно суровую погоду в квартирах так тепло, как хотелось бы. Наиболее простым, рациональным и экономичным способом создания в квартире тепла является использование электрического конвектора. Актуальна эта тема и для дачных домов.

«Подобрать конвектор для своих целей довольно просто - расчет ведется следующим образом: 1 кВ на 10 квадратных метров при высоте потолка не более 2,7 метров. Если оборудование подобрано правильно, то конвектор будет работать продуктивно и экономично», - отмечает представитель «ПрайсКлимата» Андрей Сотников.

Самая распространенная ошибка покупателей, по словам эксперта, экономия, которая в конечном итоге приводит к еще большим затратам. «Если комната большая и там несколько окон, можно установить два конвектора. Есть клиенты, которые покупают на комнату в 20 квадратных метров 1-киловатник и жалуются на то, что комната не прогревается, а счета за электричество растут. В данном случае для поддержания комфортной температуры и экономии необходимо установить два конвектора», - пояснил он.

«ПрайсКлимат»: г. Псков, ул. Леона Поземского 92 («Рынок на Алмазной»), Павильон 1, секция 4. Телефон: +7 (8112) 20-17-18. Интернет-магазин: pskov.priceclimate.com. Youtube-канал>>> г. Псков, ул. Леона Поземского 92 («Рынок на Алмазной»), Павильон 1, секция 4. Телефон: +7 (8112) 20-17-18. Интернет-магазин:

Конвекторы различаются по типу термостатов - механические, электронные и цифровые. Последние оборудованы табло и системой программирования на 7 дней в неделю. Их рациональнее всего использовать для основного отопления в доме. Более бюджетные варианты - «механика» и «электроника». Все они оснащены датчиками температуры и не будут «есть» лишнюю электроэнергию при достаточном нагреве помещений.

Также псковичи нередко приобретают конвекторы для установки на утепленные балконы и в ванные комнаты. Оборудование является влагостойким и вполне подходит для таких целей.

«ПрайсКлимат» является официальным дистрибьютером европейского концерна Atlantic.

Заказать конвектор, как и любую продукцию, представленную в компании, можно в режиме онлайн. В интернет-магазине «ПрайсКлимат» представлен удобно структурированный каталог. Здесь же можно получить онлайн-консультацию, заказать товар, доставку, а оплатить ее при получении. Есть и традиционный способ покупки оборудования – в магазине «Рынка на Алмазной» (Ул. Леона Поземского, 92, павильон 1, секция 4).

«Наша компания занимается всем, что касается климата в доме – от кондиционеров до вентиляторов и увлажнителей воздуха. Хорошо развит сегмент полотенцесушителей и водонагревателей все той же фирмы Atlantic, зарекомендовавшей себя исключительно с хорошей стороны. Мы стараемся уходить от низшего сегмента с китайскими товарами к более качественной продукции премиум-сегмента», - отмечает Андрей Сотников.

Изменить погоду в доме в лучшую сторону предлагает еще одна известная в Пскове компания «Сантехком». Одно из направлений работы фирмы – продажа радиаторов. «Сейчас кроме чугунных радиаторов пользуются спросом биметаллические, алюминиевые и стальные. Биметаллические чаще применяют в квартирах многоэтажных домов, так как они выдерживают повышенное давление и высокую температуру теплоносителя. Алюминиевые радиаторы лучше устанавливать в индивидуальных домах, где котел выдает постоянное небольшое давление, температура воды является стабильной и в ней нет химических примесей. И обойдутся они дешевле биметаллических», - поясняет заместитель директора компании Елена Павлова.

Сезон замены радиаторов в квартирах на данный момент завершен, а вот в строящихся домах оборудование вполне можно устанавливать. Кроме того, в осенне-зимний период старые радиаторы начинают приходить в негодность. Псковичи, которые столкнулись с такой проблемой, также могут обратиться в «Сантехком» за специализированной помощью и новым оборудованием.

Еще один сегмент отопительных систем – это полотенцесушители, которые представлены в «Сантехкоме» в широком ассортименте. По наблюдению работников компании, жителям близлежащих поселков (Тямша, Неелово, Родина, Писковичи) лучше сразу обратить внимание на полотенцесушители из оцинкованных труб, так как электрокоррозия быстро приводит в негодность оборудование из нержавеющей стали. «У нас есть собственное производство полотенцесушителей, мы всегда готовы выполнить заказ клиента по индивидуальному эскизу», - отметила Елена Павлова.

В магазины «Сантехкома» также следует обратиться тем, кто желает обзавестись водонагревателем. В компании представлено множество видов бойлеров разных размеров и производителей. Маленькие водонагреватели пользуются особой популярностью в сезон отключения горячей воды. Эксперты советуют подготовиться к следующему лету и неожиданным ситуациям в течение отопительного сезона заранее - и уже сейчас сделать выгодную покупку.

Сеть магазинов «Сантехкома» охватывает весь Псков, имея 6 точек в разных районах города. Все большую популярность у псковичей приобретает интернет-магазин. Через портал можно выбрать понравившееся оборудование, заказать и забрать в любом из пунктов выдачи.

Погода в вашем доме зависит только от вас и от выбора правильных помощников в мире климатического оборудования!