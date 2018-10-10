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ЖКХ

Начальник УГХ Пскова отчитался о проделанной работе над ошибками

17.10.2018 12:55|ПсковКомментариев: 5

Результаты работы над ошибками представил начальник УГХ Пскова Алексей Захаров на комитете Псковской городской Думы по ЖКХ и благоустройству, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Алексей Захаров напомнил, что на сессии 26 июля он отчитался перед депутатами о деятельности УГХ, и по итогам его доклада депутаты указали на ряд замечаний, поручив провести работу над ошибками в течение трех месяцев. Всего таких пунктов с замечаниями было 14, и сегодня на комитете начальник УГХ доложил, что сделано по каждому из них.

В частности, Алексей Захаров довел объемы выполненных работ по ремонту дворовых территорий в рамках прошлогодних муниципальных контрактов. Депутат Григорий Турчин указал на постоянное скопление воды на пересечении улиц Пушкина и Ленина из-за забитой ливневки. Алексей Захаров заверил, что ливневка на данной территории чистится регулярно.

Также Алексей Захаров пояснил ситуацию с заключением контрактов на уборку Завеличья в свете того, что прежний муниципальный контракт был расторгнут.

«С 26 июля по 1 сентября действовал один контракт, сейчас - до 15 ноября - действует второй, и с 15 ноября по 1 января будет третий. Ведутся конкурсные процедуры. На этой неделе контракт на уборку Завеличья будет вывешен на сайте», - доложил он. Также начальник УГХ сообщил, что 8 ноября состоится очередное заседание Арбитражного суда по-прежнему, расторгнутому контракту на уборку Завеличья. «Надеюсь, суд выскажет свою позицию. Полгода было не принять решения», - заметил Алексей Захаров.

Начальник УГХ рассказал и о том, как исполняются контракты на содержание и уборку городских территорий. «У нас много неоплаченных работ - порядка 40 млн рублей», - пояснил он.

Что касается работ по благоустройству дворовых территорий, Алексей Захаров сообщил, что до 1 ноября основные работы будут завершены. А с учетом того, что в ноябре будут разыграны контракты еще по двум проектам, окончательно все работы планируется завершить до середины декабря. Также до 1 ноября будут завершен работы по установке игровых площадок во дворах.

Ряд поручений, которые депутаты выносили три месяца назад в адрес УГХ, касались освещения отдаленных микрорайонов города и усиления контроля за управляющих компаний. В этой части за Алексея Захарова вступилась замглавы города Елена Полонская. Так, задачу по освещению городских территорий не решить без увеличения средств бюджета на эти цели. «Что касается контроля за управляющими компаниями, этот рычаг сегодня не работает и на уровне области, а мы что-то требуем от Захарова, - заметила Елена Полонская. - Мы постоянно что-то требуем с управляек, но с них как с гуся вода».

При этом Алексей Захаров добавил, что рычагов воздействия на управляйки у УГХ немного, но точки соприкосновения находятся.

Кроме того, УГХ удалось в разы сократить число несанкционированных свалок. В этом направлении управление тесно сотрудничает с ОНФ. «Нам было приятно, что наш город оказался на пятом месте среди ста городов России по скорости устранения свалок», - заметил начальник управления.

Продолжается работа по контролю за соблюдением Правил благоустройства и озеленения Пскова. На сегодня в просрочке находятся только 15 обращений, которые будут устранены в самое ближайшее время.

По части совершенствования структуры УГХ начальник управления уточнил, что конкретные предложения возможно будет предоставить только после того, как будет окончательно утверждена структура Контрольного управления администрации Пскова, в которое перейдут несколько сотрудников управления.

По итогам доклада Алексея Захарова доведенная им информация была принята к сведению. Его отчет будет рассмотрен на ближайшей сессии гордумы.

Теги: #ЖКХ #благоустройство #угх
Источник: Псковская Лента Новостей
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