ЖКХ

В Пскове появился инженер по качеству с функциями дендролога

В УГХ Пскова появился инженер по качеству, выполняющий функции дендролога. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщил начальник УГХ Пскова Алексей Захаров на заседании комитета Псковской городской Думы по ЖКХ и благоустройству.

«В целях координации деятельности по благоустройству и озеленению города, использованию и защите зеленых насаждений в отдел благоустройства УГХ принят сотрудник на должность инженера по качеству для исполнения функций дендролога с соответствующим высшим образованием», - пояснил он.

Смотрите также В администрации Пскова может появиться должность дендролога

На эту должность принят инженер лесного и лесопаркового хозяйства Северного (Арктического) Федерального университета Елена Басова.