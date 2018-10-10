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ЖКХ

В Пскове появился инженер по качеству с функциями дендролога

17.10.2018 13:07|ПсковКомментариев: 7

В УГХ Пскова появился инженер по качеству, выполняющий функции дендролога. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщил начальник УГХ Пскова Алексей Захаров на заседании комитета Псковской городской Думы по ЖКХ и благоустройству.

«В целях координации деятельности по благоустройству и озеленению города, использованию и защите зеленых насаждений в отдел благоустройства УГХ принят сотрудник на должность инженера по качеству для исполнения функций дендролога с соответствующим высшим образованием», - пояснил он.

На эту должность принят инженер лесного и лесопаркового хозяйства Северного (Арктического) Федерального университета Елена Басова.

Источник: Псковская Лента Новостей
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