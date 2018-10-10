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ЖКХ

В Псковской области идет очередной отбор подрядчиков для капремонта домов

17.10.2018 17:45|ПсковКомментариев: 0

В Псковской области стартовал ежеквартальный предварительный отбор на включение в реестр квалифицированных подрядных организаций, сообщили в Государственном комитете по делам строительства и ЖКХ.

По итогам отбора будет составлен перечень подрядных организаций по всей стране, которые имеют право участвовать в электронных аукционах на оказание услуг или выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов в рамках региональной программы капремонта. «Благодаря сформированному реестру к конкурсным процедурам будут допускаться только квалифицированные подрядные организации, которые подтвердили достаточные знания и опыт для выполнения тех или иных работ и имеют положительную репутацию», — разъясняют специалисты.

Подать заявку на участие в предварительном отборе можно до 2 ноября на специальной электронной площадке, созданной на официальном сайте Единой информационной системы в сфере госзакупок. Окончание срока рассмотрения заявок - 14 ноября.

Отметим, что предварительный отбор на включение в реестр квалифицированных подрядных организаций ведется с 2016 года в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 615.

Источник: Псковская Лента Новостей
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