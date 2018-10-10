ЖКХ

Жители Пушкинских Гор 1,5 месяца обходились без горячей воды

Жители Пушкинских Гор остались без горячего водоснабжения более чем на 1,5 месяца, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе прокуратуры Псковской области. В ходе проверки по обращению местных жителей выяснилось, что в нарушение требований действующего законодательства ресурсоснабжающей организацией филиалом АО «Нева Энергия» Пушкиногорский жителям пос. Пушкинские Горы приостановлено предоставление коммунальной услуги по горячему водоснабжению более чем на 1,5 месяца.

В этой связи прокурором района в адрес директора филиала АО «Нева Энергия» Пушкиногорский внесено представление с требованием незамедлительного устранения выявленных нарушений закона.

Требования прокурора удовлетворены, нарушения закона устранены, подача горячего водоснабжения в жилой фонд пос. Пушкинские Горы возобновлена.