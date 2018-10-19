ЖКХ

В Новосокольниках после капремонта дома на фасаде появились многочисленные дефекты

В Новосокольниках после капитального ремонта многоквартирного дома на фасаде появились многочисленные дефекты, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе прокуратуры Псковсской области. Проверка была проведена по обращению местного жителя.

В ходе надзорных мероприятий установлено, что в рамках реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Псковской области, на 2014 - 2043 годы на основании заключенного в июне 2016 года договора между Региональным оператором - Фондом капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Псковской области и ООО «Созидатель» проведен капитальный ремонт фасада многоквартирного дома № 5 по ул. Партизанской в г. Новосокольники.

Однако спустя несколько месяцев после капитального ремонта выявлены многочисленные дефекты на фасаде дома в результате некачественного проведения работ. Подрядчиком указанные недостатки в рамках гарантийных обязательств по договору добровольно не устранены.

В силу требований части 6 статьи 182 Жилищного кодекса Российской Федерации региональный оператор перед собственниками помещений в многоквартирном доме несет ответственность за последствия ненадлежащего исполнения обязательств по проведению капитального ремонта привлеченными им подрядными организациями.

В целях устранения нарушений закона прокурором Новосокольнического района в суд направлено исковое заявление об обязании Регионального оператора - Фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Псковской области организовать проведение ремонтных работ по восстановлению штукатурно-окрасочного слоя фасада указанного дома.

Требования прокурора судом удовлетворены, на ответчика возложены соответствующие обязанности.

Апелляционной инстанцией Псковского областного суда решение суда признано законным и обоснованным.