ЖКХ

Комиссия оценила капремонт Дома Семина 1908 года постройки в Пскове

В четверг, 18 октября, комиссия оценила качество выполненных работ по капитальному ремонту фасада и крыши многоквартирного дома № 6 по улице М.Горького в г. Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Фонда капремонта Псковской области.

Дом Семина является памятником архитектуры и объектом культурного наследия регионального значения. Дом построен в 1908 году, первоначальные владельцы неизвестны. Василий Семин - заместитель председателя Ленинградского облисполкома, с 1944 года - председатель Псковского облисполкома.

Ремонтные работы осуществлялись подрядной организацией ООО «Августина».

В ходе проверки было отмечено, что работы по капитальному ремонту фасада и крыши выполнены качественно и в срок, акты выполненных работ были подписаны единогласно.

Проблемы, которые возникали в процессе ремонта, решались в рабочем порядке. В свою очередь Фонд капитального ремонта постоянно проводил строительный контроль.

Напомним, в начале сентября активисты общественной организации «Управа в ЖКХ» в рамках регионального проекта «Общественный контроль капитальных ремонтов» проверили ход выполнения капитального ремонта и замечаний к выполнению работ не возникло.