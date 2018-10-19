ЖКХ

Ситуация с уборкой мусора в Пскове улучшится после начала работы регионального «мусорного» оператора — Александр Братчиков

Ситуация с уборкой и вывозом мусора с городских территорий Пскова должна улучшиться после того, как начнет свою работу региональный оператор по обращению с ТКО. Об этом сообщил в интервью Псковской Ленте Новостей глава администрации города Александр Братчиков, отвечая на поступившие в соцсетях жалобы горожан на плохую уборку города от мусора.

«Обращения жителей в соцсетях касались нескольких проблем. Первое — это несанкционированные свалки. На данный момент обязанность их уборки не закреплена за конкретными организациями. Второе — это мусор возле проезжей части улиц, который должен убираться подрядной организацией по контракту», - перечислил сити-менеджер.

При этом Александр Братчиков напомнил, что прежний контракт с подрядчиком был расторгнут по требованию УФАС по Псковской области. «Это привело к проблемам в том числе и с уборкой мусора. Однако новый контракт уже разыгран, и подрядчик приступил к работе», - пояснил глава администрации.

«Многие проблемы, связанные с уборкой мусора, должны быть решены после начала работы регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами в январе 2019 года», - сказал Александр Братчиков, добавив, что в обязанности регионального оператора будет входить в том числе и ликвидация несанкционированных свалок.

Напомним, региональным оператором по обращению с ТКО на территории Псковской области по результатам конкурса было признано ООО «Экопром». Компания входит в холдинг «Мехуборка», работающий в сфере обращения с отходами в 11 субъектах Российской Федерации с 1994 года. Организация уже завезла в Псков спецтехнику и готовится к началу работы.