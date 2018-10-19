ЖКХ

Новый председатель комитета по ЖКХ Сергей Грахов подписал несколько приказов по актуализации программы капремонта

И.о. председателя государственного комитета Псковской области по делам строительства и ЖКХ Сергей Грахов подписал два приказа о внесении изменений в программу капитального ремонта многоквартирных домов региона.

Документы опубликованы на официальном сайте для размещения нормативно-правовых актов Псковской области pravo.pskov.ru.

Первый приказ касается внесения изменений в сводный краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта на 2016 год. В частности, приказ госкомитета от декабря 2015 года переименован в приказ «Об утверждении сводного краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта на 2016-2018 годы». В ряде пунктов приказа также «2016 год» заменен на «2016-2018 годы».

Второй документ за подписью Сергея Грахова - приказ о внесении изменений в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта на 2018-2020 годы.

С актуализированным планом можно ознакомиться ЗДЕСЬ>>>.

Напомним, Сергей Грахов был назначен и.о. председателя областного комитета по строительству и ЖКХ на этой неделе. Ранее пост руководителя комитета занимал Андрей Агапов.