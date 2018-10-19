ЖКХ

Жители улицы Ипподромной в Пскове вышли на субботник

Управляющая компания ООО «УО "Запсковье"» совместно с жителями домов №№150-а и 154-а по ул. Ипподромной провела субботник. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в управляющей компании, мероприятие состоялось в субботу, 20 октября.

На субботник вышли работники управляющей организации и активные жители домов. Всем участникам был предоставлен инвентарь и мешки для мусора.

В ходе мероприятия проводились работы по уборке и благоустройству двора, высажены деревья.

Примечательно, что собственники квартир в домах по ул. Ипподромной пришли на субботник вместе с детьми.