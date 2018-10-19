ЖКХ

Заявки на аукцион по капремонту домов в Псковской области подрядные организации могут подать до 2 ноября

Заявки на участие в аукционе по капремонту многоквартирных домов в Псковской области подрядные организации могут подать до 2 ноября. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Фонда капитального ремонта Псковской области.

Напомним, 5 октября начался предварительный отбор на включение в реестр квалифицированных подрядных организаций для участи в электронном аукционе на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов.

Адрес сайта электронной площадки для подачи заявок – http://www.sberbank-ast.ru. Дополнительную информацию можно получить по телефону 8(8112) 29-82-18.

Предварительный отбор - совокупность действий, являющихся частью процедуры закупки (торгов), в результате которых осуществляется формирование реестра квалифицированных подрядных организаций Псковской области, сводного реестра квалифицированных подрядных организаций, имеющих право принимать участие в закупках, предметом которых является оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме на территории Псковской области.

Предварительный отбор осуществляется в соответствии с Положением о привлечении специализированной некоммерческой организацией, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, утвержденным постановлением правительства РФ от 1 июля 2016 года № 615.

Отбор проходит для подрядных организаций на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов:

являющихся объектами культурного наследия, выявленными объектами культурного наследия;

по ремонту или замене лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт;

по оценке технического состояния многоквартирного дома, разработке проектной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, в том числе на ремонт (замену) лифтового оборудования;

по оценке технического состояния, разработке проектной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, являющихся объектами культурного наследия, выявленными объектами культурного наследия, в том числе на ремонт (замену) лифтового оборудования;

по оценке соответствия лифтов требованиям технического регламента Таможенного союза 011/2011 «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011), утвержденного решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 г. № 824 «О принятии технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов»;

оказание услуг по осуществлению строительного контроля.

Срок окончания подачи заявок на участие в предварительном отборе - 2 ноября. Окончание срока рассмотрения заявок - 14 ноября.