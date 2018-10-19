Заявки на аукцион по капремонту домов в Псковской области подрядные организации могут подать до 2 ноября

Заявки на участие в аукционе по капремонту многоквартирных домов в Псковской области подрядные организации могут подать до 2 ноября. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Фонда капитального ремонта Псковской области.
Напомним, 5 октября начался предварительный отбор на включение в реестр квалифицированных подрядных организаций для участи в электронном аукционе на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов.
Адрес сайта электронной площадки для подачи заявок – http://www.sberbank-ast.ru. Дополнительную информацию можно получить по телефону 8(8112) 29-82-18.
Предварительный отбор - совокупность действий, являющихся частью процедуры закупки (торгов), в результате которых осуществляется формирование реестра квалифицированных подрядных организаций Псковской области, сводного реестра квалифицированных подрядных организаций, имеющих право принимать участие в закупках, предметом которых является оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме на территории Псковской области.
Предварительный отбор осуществляется в соответствии с Положением о привлечении специализированной некоммерческой организацией, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, утвержденным постановлением правительства РФ от 1 июля 2016 года № 615.
Отбор проходит для подрядных организаций на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов:
Срок окончания подачи заявок на участие в предварительном отборе - 2 ноября. Окончание срока рассмотрения заявок - 14 ноября.