ЖКХ

Вопрос о включении домов Острова-3 в программу капремонта будет решаться после обследования - Сергей Грахов

Вопрос о включении домов военного городка Острова-3 в региональную программу капремонта будет решаться после обследования зданий. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом в ходе заседания комитета Псковского областного Собрания по бюджету, финансам и налоговой политике сообщил и.о. председателя госкомитета региона по делам строительства и ЖКХ Сергей Грахов.

Председатель бюджетного комитета Борис Полозов сообщил, что вопрос о передаче жилого комплекса «Острова-3» от Минобороны в муниципальную собственность с последующим включением домов в региональную программу капремонта входит в перечень наказов избирателей на 2019 год.

Сергей Грахов пояснил, что вопрос передачи жилого комплекса Острова-3 в муниципальную собственность решается на самом высоком уровне. На сегодняшний день отопительный сезон в городке начат. Что касается включения домов в программу капремонта, то этот вопрос будет решаться после обследования зданий.

И.о. председателя комитета пояснил, что в ряде домов капремонт может обойтись дороже, чем признание зданий аварийными и расселение собственников в новые дома.