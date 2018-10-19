ЖКХ

«Главное управление жилищным фондом» за свой счет капитально отремонтирует дома в Острове-3

ООО «Главное управление жилищным фондом» («ГУЖФ») приняло решение за счет собственных средств проводить ремонтные работы капитального характера в крупных проблемных военных городках. В числе первых оказался жилой фонд, расположенный в Псковской области, в Острове-3.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе компании, в ускоренном режиме до наступления холодов в городке уже произвели замену внутридомовых инженерных сетей - тех коммуникаций, которые обеспечивают подачу коммунальных ресурсов, от централизованных сетей снабжения до отдельных потребителей, узлы контроля и учета подаваемого ресурса.

Кроме того, проведены ремонтные работы кровельного покрытия на 5 домах, а также межпанельных швов длиной более 500 м. Ремонтные работы в городке продолжаются: облагораживается придомовая территория, меняются устаревшие подвальные двери на металлические.

«На этом улучшения жилищных условий в городке не остановятся. Уже сейчас запланированы работы на весенний период 2019 года. Так, например, у жителей в новом году будут обновленные подъезды. Ведь теперь, после ремонта кровель, можно будет смело приступать к покраске стен, не боясь погодных условий», - заверили в ООО «ГУЖФ».

Добавим, что ООО «Главное управление жилищным фондом» осуществляет управление многоквартирными домами (МКД) в 63 субъектах Российской Федерации.

«На встречах с жителями представители ООО «ГУЖФ» постоянно упоминают, что проведение капитального ремонта не водит в зону ответственности УК. Содержание и косметический ремонт - да, но какой в этом толк, если дому 60 лет и в нем ни разу не проводился капитальный ремонт? В свою очередь ООО «ГУЖФ» неоднократно писало и пишет обращения и в фонд капитального ремонта, и в органы местного самоуправления с просьбой о включении многоквартирных домов, находящихся в обслуживании ООО «ГУЖФ» в программу капитального ремонта. Однако, в лучшем случае - приходит письмо о включении дома в региональный план капитального ремонта не раньше, чем на 2021 год. Здраво оценивая безнадежную ситуацию и входя в положение жителей, которые хотят комфортных условий для проживания, руководство ООО «ГУЖФ» приняло решение за счет собственных средств проводить ремонтные работы капитального характера в крупных проблемных военных городках», - пояснили в управляющей организации.

Еще одна сложность, с которой УК приходится постоянно сталкиваться - это низкая собираемость за предоставленные жилищно-коммунальные услуги. Однако, управляющая организация делает все, чтобы избежать роста социальной напряженности, которая может быть вызвана отключением газа и воды во всем доме.

«Нужно понимать, что поставщикам необходимо платить ежемесячно и ровно в срок, независимо от количества собранных средств с жителей. Ведь каждому человеку хочется приходить вечером домой в теплую квартиру, никто не хочет мириться с отсутствием горячей воды у себя в квартире лишь только потому, что сосед по лестничной площадке задолжал около миллиона рублей перед управляющей компанией. А такие истории не редкость. Таким образом, во избежание таких проблем управляющей компании приходится искать финансирование и оплачивать ресурсы собственными средствами», - отметили в ООО «ГУЖФ».