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ЖКХ

Увеличение взноса на капремонт обсудили депутаты «бюджетного» комитета

22.10.2018 15:57|ПсковКомментариев: 6

Проект постановления Псковского областного Собрания депутатов о согласовании минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на 2019 год рассмотрели депутаты комитета Псковского областного Собрания по бюджету, финансам и налоговой политике, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Исполняющий обязанности председателя областного комитета по делам строительства и ЖКХ Сергей Грахов пояснил, что для жителей домов без лифта предлагается установить ежемесячную плату на капремонт  6,81 рублей на квадратный метр общей площади помещения в многоквартирном доме, принадлежащего собственнику такого помещения. Действующий «тариф» для этой категории домов составляет 6,50 рублей.

В многоэтажках, оборудованных лифтами, повышение минимального взноса на капремонт может составить 36 копеек – документом предлагается установить ежемесячный платёж в размере 7,94 рублей на квадратный метр общей площади.

В пояснительной записке к проекту постановления также приведены формулы расчёта  экономически обоснованного минимального размера взноса на капремонт. Для покрытия реальных финансовых потребностей на выполнение капитального ремонта регионального жилого фонда взнос должен быть примерно в шесть раз выше предложенного – 37,61 и 41,12 рублей соответственно.

Исходя из того, что расчет минимального размера взноса на капитальный ремонт осуществлен на основе принципа его доступности для граждан, повышение  предложено «привязать» к прогнозируемому показателю инфляции услуг организаций ЖКХ на конец 2019 года – 4,7%.

Депутаты высказались за принятие документа на предстоящей сессии регионального парламента. 

Теги: #капремонт
Источник: Псковская Лента Новостей
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