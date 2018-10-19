ЖКХ

Юрий Сорокин спросил у нового председателя комитета по ЖКХ, как решить к Ганзе проблему с «развалюхами» в центре Пскова

Проблему ненадлежащего состояния ряда зданий в центре Пскова поднял в ходе заседания комитета Псковского областного Собрания по бюджету, финансам и налоговой политике вице-спикер регионального парламента Юрий Сорокин. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, парламентарий обратил внимание на контраст между отремонтированными зданиями и теми домами, которые принадлежат собственникам и до настоящего времени не попали в программы по ремонту к Ганзе.

«Сейчас идешь по городу и наблюдаешь: есть дома, которые отреставрировали, а рядом те, которые управляются гражданами и которым не хватает денег на ремонт. Как показывать гостям Ганзы наш город, где чередуются хорошо сделанные дома и развалюхи?» - поинтересовался Юрий Сорокин у и.о. председателя комитета региона по делам строительства и ЖКХ Сергея Грахова.

Чиновник пояснил, что ремонт жилого фонда может проходить только по согласованию с собственниками либо за из счет, либо по различным программам. В целевую программу к Ганзе попали 12 домов, на которые уже были разработаны и согласованы проекты.

«Почему 12?» - спросил председатель «бюджетного»комитета Борис Полозов. Сергей Грахов пояснил, что это происходило до его назначения, однако он полагает, что количество домов было определено исходя из выделенной суммы.

Борис Полозов попросил у Сергея Грахова к следующей встрече представить полный расклад по домам в центре города и количеству средств, которое потребуется на приведение их в порядок.