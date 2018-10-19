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ЖКХ

Мониторинг ОНФ показал, что четверть аварийных домов в России находится без управления

22.10.2018 16:21|ПсковКомментариев: 0

Около четверти всех аварийных домов в стране в настоящий момент находятся без управления и не обслуживаются. В результате граждане вынуждены проживать в антисанитарных, а порой и в опасных условиях. К таким выводам пришли эксперты ОНФ, подведя итоги всероссийского мониторинга аварийных домов, находящихся без управления, сообщает пресс-служба ОНФ.

Активисты Народного фронта выявили, что в сводном реестре лицензий, размещенном на портале Государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ), отсутствует информация об управляющих компаниях у половины аварийных многоквартирных домов. Эксперты ОНФ решили лично убедиться в достоверности данных и провели рейды в рамках всероссийского мониторинга. Всего общественники посетили в 78 субъектах 634 дома, готовящихся к расселению в рамках «майского указа» президента России, лидера ОНФ Владимира Путина. Оказалось, что уже снесено или расселено 114 домов. Из оставшихся 520 бесхозными оказались 204 объекта (41%), еще в 46 домах (10%) управление взяли в свои руки сами жильцы.

«В ходе нашего мониторинга мы специально решили пройтись по адресам, по которым в реестре лицензий не имелось никакой информации об УК, – рассказал руководитель Центра ОНФ «Народная экспертиза» Виктор Рожков. – Это почти половина из всего числа аварийных домов. Из этой половины 41%, как оказалось, находится без управления, а еще в 10% случаев жильцы стараются своими силами управлять домом. Таким образом, существуют риски, что четверть аварийных домов в стране находятся без управления. Да, программа расселения аварийного жилья временно завершилась. Следующий этап должен начаться с января 2019 года. Однако, пока граждане ждут своей очереди, текущие коммунальные проблемы нужно решать. Нельзя оставлять людей без света, газа, воды, уборки и элементарных жилищно-коммунальных услуг».

В рамках выездных рейдов активисты ОНФ выявили, что в домах без управления существуют одни и те же проблемы – в подъездах и на прилегающей территории не проводится уборка, не осуществляется текущий ремонт, вывоз мусора происходит с перебоями. Определенные работы жители берут на себя – например, уборку. Но организовать самостоятельно весь процесс коммунального обслуживания в больших многоквартирных домах крайне сложно. Отсутствие управления приводит к возникновению угрозы для жизни жильцов. Так, плохое состояние крыши аварийного дома (открытая проводка) Петрозаводска по адресу: улица Коммунистов, дом 37б, может спровоцировать короткое замыкание. В Кирове на улице Лесозаводской, дом 31, вокруг здания – большие кучи мусора, двор зарос травой, подъезд после пожара весь в саже и копоти, а в подъезд ведет сломанная деревянная лестница.

По мнению активистов ОНФ, аварийные дома остаются без управления, как правило, в двух случаях: либо из-за нежелания управляющих организаций браться за такие объекты по причине низкой доходности, либо после ликвидации УК им не находят замену – из-за отсутствия претендентов органы местного самоуправления зачастую не могут успешно провести конкурс на управление домом, а затем и вовсе забывают про такое жилье. Особенно распространенными такие случаи стали после окончания первого этапа программы расселения аварийного жилья (признанного таковым до 2012 г.). Из-за того, что новая программа не запущена, а старая завершилась в 2017 г., регионы практически не берутся за расселение аварийного жилья, которое было признанно таким после 2012 г. В итоге местные администрации оставляют людей в неведении о сроках расселения, обещая им, что скоро вопрос решится, что необходимо подождать и не обращать внимания на проблемы содержания и текущего ремонта домов.

Как отметили эксперты ОНФ, именно местные администрации должны быть в ответе за отсутствие управления многоквартирными аварийными домами. Весьма часто игнорирование муниципальными властями проблем жителей аварийных домов, а не отсутствие средств является основной причиной того, что острые коммунальные проблемы не решаются годами.

«Несмотря на то, что проблема аварийных домов без управления находится в фокусе внимания Минстроя России, пути ее решения остаются все еще неясными. С января 2019 года должна вступить в силу поправка в Жилищный кодекс, согласно которой в случае если многоквартирный дом оказался без управления, то его эксплуатацией будет заниматься временная управляющая компания, определяемая органом местного самоуправления. Однако порядок и условия осуществления такого механизма до сих пор не определены, что затруднит, на наш взгляд, исполнение данной нормы. Мы, в свою очередь, планируем обсудить эту проблему на нашей тематической площадке «Жилье и городская среда», чтобы выработать предложения, устраивающие все стороны процесса. Пока же мы публикуем список аварийных домов, находящихся без управления, которые активисты ОНФ выявили в ходе мониторинга. Задача муниципалитетов – как можно более оперативно решить проблемы жильцов этих домов и помочь им определиться со способом управления», – подытожил Рожков.

Реестр аварийных многоквартирных домов, находящихся без управления можно посмотреть по ссылке: https://onf.ru/sites/default/files/attachment/reestr_domov_bez_upravleniya.pdf.

Теги: #ОНФ
Источник: Псковская Лента Новостей
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